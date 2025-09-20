20 anni di spettacoli al cinema Sant’Amanzio, weekend di festa a Travedona Monate

Per celebrare l’anniversario, sabato 13 e domenica 14 settembre sono in programma iniziative culturali, proiezioni e momenti musicali

Il Cineteatro Sant’Amanzio celebra i suoi primi vent’anni di attività (2005-2025), un traguardo importante per la vita culturale e sociale del paese. Per l’occasione, nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 settembre, sono in programma iniziative culturali, proiezioni e momenti musicali.

Il programma

Si comincia sabato 13 settembre alle 19:00 con un aperitivo, seguito alle 20:15 dalla proiezione del documentario 1939-2005, che ripercorre la lunghissima storia dell’edificio: dalla sua inaugurazione nel 1939 come oratorio a cura di don Carlo Clerici, ai primi spettacoli teatrali, al declino, fino alla sua riapertura, i restauri e la nascita del gruppo “Santamanzio”.

Alle 21:00 si parla delle rivoluzioni che hanno segnato gli ultimi 20 anni di storia del teatro insieme alle persone che le hanno vissute di persona: il sindaco Angelo Fiombo, Renato Aldeni e Gaia Tediosi. Il sabato si chiude alle 21:30 con il concerto del duo “Le lune”. Durante la serata è in programma anche l’inaugurazione di una targa in ricordo di Riccardo Erpoli: colui che nel 1938 acquistò a proprie spese il terreno dove ora sorge il Sant’Amanzio e lo donò alla parrocchia.

Domenica 14 settembre alle 17:00, appuntamento da non perdere di fronte al grande schermo del Sant’Amanzio con la proiezione di Nuovo Cinema Paradiso.

Le locandine che hanno fatto la storia del Sant’Amanzio

Durante la serata di sabato è inoltre possibile acquistare le locandine di oltre 100 film proiettati dal 2005 ad oggi: il ricavato sarà destinato a sostenere le spese per il nuovo impianto di riscaldamento del cinema.