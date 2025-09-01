Federico Visconti: “Dietro ogni progetto comunitario ci sono bisogni e persone”

Con il primo incontro dedicato a Federico Visconti, presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto, ha debuttato “La materia del giorno”, la nuova rubrica quotidiana ideata da Materia insieme a Varesenews. Ogni giorno feriale, dal lunedì al venerdì, un giornalista dialogherà per venti minuti con un ospite per approfondire temi concreti legati all’economia, alla cultura, al territorio e ai servizi pubblici.

Visconti, oltre ad essere presidente della Fondazione comunitaria del Varesotto, è professore ordinario di Economia aziendale ed è stato rettore dell’Università Liuc di Castellanza. A lui è stato chiesto di spiegare come si finanzia un progetto comunitario, a partire dall’esperienza dell’ente che guida da alcuni mesi.

La Fondazione comunitaria del Varesotto è nata circa 25 anni fa come una delle sedici realtà sostenute da Fondazione Cariplo. Oggi rappresenta il principale ente filantropico del territorio, con tre obiettivi chiari: promuovere la cultura del dono, erogare risorse agli enti del terzo settore e attrarre nuovi fondi per renderli disponibili alla comunità. Ogni anno dispone di circa 2 milioni di euro provenienti da Cariplo e dalla Provincia di Varese, a cui si aggiungono rendite di patrimonio e donazioni private. Nel 2024 la Fondazione ha sostenuto 179 progetti con 1,4 milioni di euro e raccolto altri 700 mila euro grazie a oltre 1400 donazioni, piccole e grandi.

Dietro a questi numeri, Visconti ha sottolineato, ci sono due elementi fondamentali: da un lato la crescita della propensione a donare nel Varesotto, dall’altro la testimonianza di bisogni sempre più forti e diffusi. «Sono stato il primo a sorprendermi – ha raccontato – perché non conoscevo l’entità dei bisogni sociali, culturali e sportivi del territorio. Quel faldone pieno di richieste che accoglie chi entra in fondazione è la prova della vastità delle necessità a cui cerchiamo di dare risposta».

Gli strumenti principali con cui la Fondazione interviene sono i bandi generici e tematici, i fondi solidali e le campagne di raccolta come quella del raddoppio di ottobre, che stimola le associazioni a coinvolgere la comunità. Visconti ha ricordato l’importanza di criteri chiari di valutazione e dell’apporto dei funzionari tecnici, sottolineando come sia necessario incoraggiare progetti di rete piuttosto che interventi isolati.

Le sfide per le associazioni del territorio restano molteplici. «Cercano risorse, questo è ovvio – ha spiegato – ma spesso manca la dotazione manageriale per gestire volontari, flussi finanziari e attività di fundraising. Per questo abbiamo avviato percorsi di mentoring, perché anche chi non ottiene un contributo possa crescere nella capacità di progettare».

Guardando al futuro, la Fondazione sta sviluppando linee di intervento a “ombrello”, come il progetto Talento e futuro per sostenere i giovani e le startup del non profit, o iniziative a favore dei carcerati, che puntano a migliorare la qualità della vita negli istituti e a favorire il reinserimento lavorativo. «Il nostro obiettivo – ha detto Visconti – è fare massa critica, mettendo insieme energie e attori diversi, superando logiche particolaristiche e favorendo una leadership condivisa».

Al centro di tutto rimane l’ascolto: visitare le realtà, incontrare associazioni, toccare con mano i bisogni. «Se non si ascolta, non si capisce – ha ribadito – e si rischia di restare prigionieri delle teorie. Invece la trincea insegna molto».

In chiusura, Visconti ha condiviso un pensiero che accompagna il suo lavoro, tratto da una frase di Sergio Marchionne:« Se abbiamo una visione, dobbiamo assumerci la responsabilità di renderla reale». Un richiamo alla responsabilità individuale e collettiva, all’ascolto e al merito, perché – ha concluso – «anche un piccolo ente del terzo settore ha il dovere di lavorare con serietà e puntare all’eccellenza. È una responsabilità enorme, ma anche un’occasione straordinaria».