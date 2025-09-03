A Besnate un weekend di festa tra sport, musica e tradizione

Un intero fine settimana per salutare l’estate all’insegna della socialità, dello sport e della tradizione. La Pro Loco di Besnate, con il patrocinio del Comune e la collaborazione delle associazioni locali, propone dal 5 al 7 settembre la Festa di fine estate, un programma che unisce gastronomia, musica, attività sportive e momenti di svago.

Si parte venerdì 5 settembre all’Area Feste di via Vittorio Veneto, con l’apertura dello stand gastronomico alle ore 19. Dalle 21 la serata sarà animata dalla musica dal vivo di Ory Belly, che accompagnerà il pubblico con le note del ballo liscio.

Sabato 6 settembre, riflettori puntati sulla decima edizione della Festa dello sport, organizzata con il coinvolgimento delle associazioni sportive del territorio. L’appuntamento è fissato alla palestra comunale di via Vittorio Veneto, con inizio alle 14 e possibilità per tutti di provare diverse discipline. La giornata si concluderà alle 18 con la premiazione degli atleti. In serata, si torna all’area feste per un nuovo appuntamento con lo stand gastronomico.

Domenica 7 settembre il programma si apre con la nona edizione della Borghilonga, camminata nei boschi di Besnate organizzata insieme ai Borghi del paese e recuperata dopo l’annullamento di maggio causa maltempo.

Infine, nel pomeriggio, spazio al gioco e alla convivialità con il torneo di burraco a coppie: l’appuntamento è dalle 12.30 all’Area Feste, dove sarà possibile pranzare, mentre il torneo prenderà il via alle 14.30. Le prime tre coppie classificate saranno premiate al termine della giornata.

Maggiori info: ProLocoBesnate