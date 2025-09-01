A Biandronno il mercatino “Svuota Baule”

I partecipanti mettono in vendita abiti, libri, giochi e oggetti di vario genere direttamente dal bagagliaio delle proprie auto

Domenica 7 settembre piazza Cavour di Biandronno si animerà con il mercatino “Svuota Baule”, un appuntamento organizzato dall’Associazione teatrale Viaggiatorinsogno in collaborazione con la Pro Loco Biandronno APS, con il patrocinio del Comune.

Dalle ore 9:00 alle 14:30 i cittadini potranno partecipare a una mattinata all’insegna della creatività, del riuso e della socialità. Il mercatino seguirà la formula ormai diffusa in molte località: i partecipanti mettono in vendita abiti, libri, giochi e oggetti di vario genere direttamente dal bagagliaio delle proprie auto, trasformando la piazza in un grande spazio di scambio e incontro.

L’iniziativa non ha solo un valore ludico e comunitario, ma anche un’importante valenza ecologica, promuovendo la cultura del riuso e della sostenibilità attraverso la seconda vita degli oggetti.