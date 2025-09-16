A Biandronno incontro aperto ai cittadini per presentare la riqualificazione di Villa Borghi
L'incontro si terrà mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21 presso la sala consiliare del Comune
Il Comune di Biandronno invita i cittadini a partecipare alla presentazione del progetto di riqualificazione di Villa Borghi. L’evento, che si terrà mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune, non sarà solo un’occasione per conoscere i dettagli del progetto, ma anche per scoprire due novità artistiche di grande valore.
Durante la serata sarà, infatti, verrà presentata anche la mostra “Bianco Lombardo”, dedicata al Maestro Antonio Pedretti. L’esposizione offre una panoramica della sua arte, capace di suscitare emozioni profonde grazie alla sua interpretazione unica e potente della tradizione lombarda. La permanente va ad aggiungersi alla nuova esposizione dei burattini di Gualberto Niemen, una vera e propria riscoperta di un’arte che ha segnato la cultura popolare di molte generazioni.
L’incontro è stato pensato per condividere con la collettività l’impegno preso dall’amministrazione che ha investito sul rilancio di Villa Borghi. Un obiettivo che ha sollevato alcune critiche da parte dell‘opposizione Biandronno Più preoccupata per la sostenibilità futura del progetto.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.