A Biandronno incontro aperto ai cittadini per presentare la riqualificazione di Villa Borghi

Il Comune di Biandronno invita i cittadini a partecipare alla presentazione del progetto di riqualificazione di Villa Borghi. L’evento, che si terrà mercoledì 17 settembre 2025 alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune, non sarà solo un’occasione per conoscere i dettagli del progetto, ma anche per scoprire due novità artistiche di grande valore.

Durante la serata sarà, infatti, verrà presentata anche la mostra “Bianco Lombardo”, dedicata al Maestro Antonio Pedretti. L’esposizione offre una panoramica della sua arte, capace di suscitare emozioni profonde grazie alla sua interpretazione unica e potente della tradizione lombarda. La permanente va ad aggiungersi alla nuova esposizione dei burattini di Gualberto Niemen, una vera e propria riscoperta di un’arte che ha segnato la cultura popolare di molte generazioni.

L’incontro è stato pensato per condividere con la collettività l’impegno preso dall’amministrazione che ha investito sul rilancio di Villa Borghi. Un obiettivo che ha sollevato alcune critiche da parte dell‘opposizione Biandronno Più preoccupata per la sostenibilità futura del progetto.