A Bisuschio con l’Associazione Ipazia un’osservazione collettiva dell’Eclissi totale di Luna

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di astronomia e non solo. Domenica 7 settembre 2025, in occasione dell’eclissi totale di Luna, l’Associazione Astronomica Ipazia Bisuschio-Monteviasco invita cittadini e curiosi a una serata di osservazione collettiva nei prati di via Fratelli Rosselli a Bisuschio.

Una serata sotto le stelle

L’incontro prenderà il via alle 19.00 con una spiegazione scientifica del fenomeno lunare, per comprenderne le dinamiche e i motivi per cui accade.

Successivamente, sarà possibile assistere all’eclissi grazie a una postazione di telescopi professionali messi a disposizione dai soci dell’associazione, che guideranno il pubblico nell’osservazione diretta.

Rinfresco e ingresso libero

La serata sarà accompagnata anche da un piccolo rinfresco e rappresenta un’occasione per vivere insieme un evento astronomico raro e affascinante.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Per ulteriori informazioni: astroipazia.it – info@astroipazia.it