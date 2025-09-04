Bisuschio
A Bisuschio con l’Associazione Ipazia un’osservazione collettiva dell’Eclissi totale di Luna
Telescopi professionali e spiegazioni scientifiche per vivere insieme lo spettacolo del cielo il 7 settembre
07 Settembre 2025
Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di astronomia e non solo. Domenica 7 settembre 2025, in occasione dell’eclissi totale di Luna, l’Associazione Astronomica Ipazia Bisuschio-Monteviasco invita cittadini e curiosi a una serata di osservazione collettiva nei prati di via Fratelli Rosselli a Bisuschio.
Una serata sotto le stelle
L’incontro prenderà il via alle 19.00 con una spiegazione scientifica del fenomeno lunare, per comprenderne le dinamiche e i motivi per cui accade.
Successivamente, sarà possibile assistere all’eclissi grazie a una postazione di telescopi professionali messi a disposizione dai soci dell’associazione, che guideranno il pubblico nell’osservazione diretta.
Rinfresco e ingresso libero
La serata sarà accompagnata anche da un piccolo rinfresco e rappresenta un’occasione per vivere insieme un evento astronomico raro e affascinante.
La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.
Per ulteriori informazioni: astroipazia.it – info@astroipazia.it
