A Bisuschio riparte il Pedibus: “Andare a scuola a piedi è più bello insieme”

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, a Bisuschio torna il Pedibus, il servizio di accompagnamento a piedi verso la scuola primaria promosso dal Comune, in collaborazione con il Comitato Genitori e l’Istituto Comprensivo.

L’iniziativa è pensata per offrire agli alunni un modo sano, sicuro e divertente per raggiungere la scuola, favorendo l’autonomia, la socializzazione e l’attività fisica quotidiana.

Due linee attive ogni mattina

Il Pedibus sarà attivo tutti i giorni scolastici, con due linee di partenza dal Parcheggio Comunale (piazzale del Comune) e da Via Giusti. I bambini dovranno essere accompagnati ai punti di ritrovo dalle 7.30 alle 7.40, orario in cui partirà la camminata verso scuola. Una volta arrivati, entreranno direttamente nel cortile.

Ogni partecipante riceverà una pettorina gialla, utile per essere ben visibili e per creare uno spirito di gruppo tra i piccoli camminatori.

Iscrizioni e conferme

Le famiglie interessate possono iscrivere i propri figli o confermare la partecipazione se già iscritti negli anni precedenti. La comunicazione tempestiva permette di organizzare al meglio il servizio e garantire la presenza di adulti accompagnatori.

Si cercano volontari

Il Pedibus è reso possibile grazie all’impegno di volontari, tra cui genitori, nonni e zii. L’appello è aperto a chiunque abbia disponibilità, anche solo per un giorno alla settimana, per contribuire al buon funzionamento del progetto.