A Bodio Lomnago si parla di agopuntura, un incontro con il dottor Mirko Binda

Venerdì 19 settembre 2025 alle ore 21:00, la Biblioteca Comunale “Antonio Zanoletti” di Bodio Lomnago ospiterà un incontro aperto al pubblico dedicato all’agopuntura. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte della rassegna culturale “Stagione autunnale 2025”, promossa dall’Associazione Amici di Filippo con il patrocinio del Comune di Bodio Lomnago.

L’incontro sarà guidato dal dottor Mirko Binda, medico specialista in Anestesia, Rianimazione e Terapia del Dolore, oggi agopuntore in libera professione presso il Poliambulatorio Mastra di Azzate. Durante la serata, il dottor Binda illustrerà i principi fondamentali dell’agopuntura, tecnica medica nata in Cina e oggi riconosciuta anche in ambito scientifico per i suoi effetti benefici nella gestione del dolore e del benessere psicofisico.

Laureato in Medicina e Chirurgia nel 2001, Binda si è specializzato nel 2005 e ha maturato una lunga esperienza clinica all’Ospedale di Circolo di Varese, dove si è occupato soprattutto di anestesia loco-regionale e della gestione del dolore post-operatorio. Dal 2019 lavora presso l’Ospedale Civico di Lugano come referente per il dolore acuto post-operatorio. Nel 2024 ha completato un percorso triennale in agopuntura e attualmente è iscritto a un master in terapia del dolore.

Durante l’incontro, Binda approfondirà il ruolo dell’agopuntura all’interno di un approccio terapeutico integrato che include, oltre alla medicina convenzionale, anche interventi sullo stile di vita, la fisioterapia, l’osteopatia e pratiche come la moxibustione e la coppettazione.