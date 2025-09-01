A Busto Arsizio il concerto d’estate arriva anche dentro le mura del carcere
Il 12 settembre il secondo appuntamento della rassegna, promossa dall'assessorato alla Cultura del Comune: la data è aperta a tutti i maggiorenni, previa iscrizione
Nell’ambito di Busto Arsizio Estate e nello specifico del calendario di BA Cultura per l’Estate, si sono svolti in questi mesi numerosi e apprezzati appuntamenti musicali, che hanno coinvolto le associazioni musicali della città che siedono al tavolo musica, coordinato dall’assessora a Cultura e Identità Manuela Maffioli.
La novità di quest’anno è costituita da una nuova location, la Casa Circondariale di Busto Arsizio, che da qualche mese è entrata a far parte di alcune rassegne culturali e che, dopo il primo appuntamento del 18 luglio, venerdì 12 settembre alle 18.30 ospiterà un nuovo concerto a cura del Centro Musicale Concertare.
«L’appuntamento con il concerto in carcere, che segue quello del 18 luglio a cura di Duomania, il primo di questo genere, riveste per noi molteplici significati» afferma l’assessora Maffioli. «Portare la musica dal vivo dentro l’Istituto non intende solo offrire un paio d’ore di svago ai detenuti. L’impegno e la disponibilità delle associazioni musicali e la presenza di un pubblico ‘misto’ concorrono all’incontro tra le due comunità e alla conseguente revisione di prospettive, opinioni e punti di vista anche culturali su questo fronte. L’effetto riabilitativo della pena – a cui la Cultura può concorrere in modo sostanziale, come dimostrano anche le attività della biblioteca e quella teatrale, a cura dell’Amministrazione comunale e delle associazioni – non solo è previsto dal nostro Ordinamento, ma è nell’interesse collettivo. Un idem sentire e un idem vedere che ci unisce alla Direzione dell’Istituto, ai collaboratori e alla Polizia penitenziaria, cui va il mio grazie per l’imprescindibile contributo a questa grande sfida di civiltà».
Il concerto è aperto anche al pubblico esterno (solo maggiorenni): è possibile prenotare scrivendo a ufficiocultura@comune.bustoarsizio.va.it, entro giovedì 4 settembre.
