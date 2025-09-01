A Carnago nasce il “Gruppo di Cammino San Martino”: prima uscita il 6 settembre

Il ritrovo è fissato al giardino pubblico di via Italo Svevo da dove partirà una camminata verso la Cappelletta dopo l’Oasi, passando da Milanello, andata e ritorno

Prenderà il via sabato 6 settembre alle 15.50 il primo appuntamento del nuovo “Gruppo di Cammino Carnaghese – GCC San Martino”, un’iniziativa pensata per promuovere salute, movimento e socialità tra i cittadini. Il ritrovo è fissato al giardino pubblico di via Italo Svevo (noto anche come “Parco Comunale di via I Maggio”) da dove partirà una camminata verso la Cappelletta dopo l’Oasi, passando da Milanello, andata e ritorno.

Camminate ogni sabato pomeriggio

Dopo la camminata inaugurale, l’iniziativa continuerà ogni sabato pomeriggio con ritrovo sempre alla stessa ora e nello stesso luogo. L’obiettivo è creare un appuntamento fisso per tutti coloro che desiderano camminare in compagnia e all’aria aperta, con percorsi semplici e adatti a tutte le età.

In arrivo la registrazione ufficiale

Gli organizzatori informano che il gruppo ha in programma di registrarsi, entro la fine di ottobre, all’interno del progetto nazionale “Rendicontazione Gruppi di Cammino per Regione 2025”, che permetterà di essere riconosciuti ufficialmente e di ottenere la presenza di un “walking leader”, figura di riferimento per la conduzione delle uscite.

Alla ricerca di sponsor

Per rendere ancora più identificabile e sicuro il gruppo, il GCC San Martino è alla ricerca di sponsor locali che possano sostenere la realizzazione di 20 casacche personalizzate ad alta visibilità e la fornitura di 20 pettorine catarifrangenti. Un piccolo investimento che può contribuire concretamente a rendere questa iniziativa ancora più inclusiva e organizzata.