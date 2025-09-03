A Cedrate una serata per San Gregorio Magno alla chiesetta del Lazzaretto
Una messa, un concerto con sax e banjo e la lettura di poesie: così Cedrate rende omaggio al santo “ufficiale” spesso dimenticato
La chiesetta del Lazzaretto di Cedrate, conosciuta da molti per la tradizionale festa di San Marco, ha celebrato mercoledì 3 settembre il suo vero santo titolare, San Gregorio Magno, con una serata speciale all’insegna della spiritualità, ma anche della cultura e della musica.
Alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesetta di via Lazzaretto, formalmente intitolata a San Gregorio Magno. Un momento di raccoglimento e preghiera che vuole restituire visibilità e significato a questa intitolazione spesso dimenticata, valorizzando al tempo stesso un importante luogo di culto e memoria del quartiere.
Concerto e poesia
Dopo la celebrazione, alle 20:30, spazio alla musica con il concerto per sax alto e banjo del musicista Michael Fuschino, che proporrà un repertorio pensato per l’atmosfera intima e suggestiva della chiesetta.
A concludere la serata la lettura di poesie a cura dello scrittore Massimo Ottolini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole e riflessioni legate al tema della memoria e delle radici.
L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Giorgio in Cedrate, in collaborazione con il Comitato Insieme per Cedrate, Pro Loco Gallarate e altre realtà del territorio.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Fabrizio Tamborini su Elly Schlein a Varese: “È una vergogna che prosegua l’occupazione di Gaza, e il silenzio del governo Italiano è complicità”
Felice su Latitante 20enne arrestato a Saronno dai Carabinieri: era evaso dai domiciliari
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.