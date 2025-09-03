A Cedrate una serata per San Gregorio Magno alla chiesetta del Lazzaretto

La chiesetta del Lazzaretto di Cedrate, conosciuta da molti per la tradizionale festa di San Marco, ha celebrato mercoledì 3 settembre il suo vero santo titolare, San Gregorio Magno, con una serata speciale all’insegna della spiritualità, ma anche della cultura e della musica.

Alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesetta di via Lazzaretto, formalmente intitolata a San Gregorio Magno. Un momento di raccoglimento e preghiera che vuole restituire visibilità e significato a questa intitolazione spesso dimenticata, valorizzando al tempo stesso un importante luogo di culto e memoria del quartiere.

Concerto e poesia

Dopo la celebrazione, alle 20:30, spazio alla musica con il concerto per sax alto e banjo del musicista Michael Fuschino, che proporrà un repertorio pensato per l’atmosfera intima e suggestiva della chiesetta.

A concludere la serata la lettura di poesie a cura dello scrittore Massimo Ottolini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole e riflessioni legate al tema della memoria e delle radici.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Giorgio in Cedrate, in collaborazione con il Comitato Insieme per Cedrate, Pro Loco Gallarate e altre realtà del territorio.