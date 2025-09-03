Varese News

A Cedrate una serata per San Gregorio Magno alla chiesetta del Lazzaretto

Una messa, un concerto con sax e banjo e la lettura di poesie: così Cedrate rende omaggio al santo “ufficiale” spesso dimenticato

chiesa Lazzaretto cedrate gallarate

La chiesetta del Lazzaretto di Cedrate, conosciuta da molti per la tradizionale festa di San Marco, ha celebrato mercoledì 3 settembre il suo vero santo titolare, San Gregorio Magno, con una serata speciale all’insegna della spiritualità, ma anche della cultura e della musica.

Alle 18:30 sarà celebrata la Santa Messa nella chiesetta di via Lazzaretto, formalmente intitolata a San Gregorio Magno. Un momento di raccoglimento e preghiera che vuole restituire visibilità e significato a questa intitolazione spesso dimenticata, valorizzando al tempo stesso un importante luogo di culto e memoria del quartiere.

Concerto e poesia

Dopo la celebrazione, alle 20:30, spazio alla musica con il concerto per sax alto e banjo del musicista Michael Fuschino, che proporrà un repertorio pensato per l’atmosfera intima e suggestiva della chiesetta.

A concludere la serata la lettura di poesie a cura dello scrittore Massimo Ottolini, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra parole e riflessioni legate al tema della memoria e delle radici.

L’iniziativa è promossa dalla Parrocchia San Giorgio in Cedrate, in collaborazione con il Comitato Insieme per Cedrate, Pro Loco Gallarate e altre realtà del territorio.

Pubblicato il 03 Settembre 2025
