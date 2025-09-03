A Ceriano Laghetto la Festa patronale incanta con il gran finale di luci laser
Grande partecipazione per i due giorni di iniziative e appuntamenti per la festa del paese. Al posto dei fuochi d'artificio la scelta per l'evento finale è caduta su uno spettacolo di luci laser
Si è concluso domenica sera con lo spettacolo delle luci colorate in piazza, il fine settimana dedicato alla festa patronale di Ceriano Laghetto. Due giorni di iniziative e appuntamenti promossi dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la Parrocchia San Vittore.
Sabato, il brutto tempo del mattino non ha scoraggiato la partecipazione agli appuntamenti del pomeriggio in biblioteca, dove si è svolto il laboratorio per bambini e della sera in piazza dove sono stati allestiti i mercatini e c’è stata l’esibizione del gruppo musicale dei Luna Punk.
Domenica mattina l’appuntamento in chiesa parrocchiale per la messa solenne, mentre in serata, dopo la processione religiosa per le vie del centro, in piazza Diaz è andato in scena il “laser show”, un suggestivo spettacolo di luci che ha visto la presenza di molti spettatori, conquistati dai sorprendenti effetti luminosi. «Il laser show che ha chiuso la festa è stato uno spettacolo davvero emozionante, capace di unire grandi e piccoli in piazza in un momento di meraviglia collettiva – dice l’assessore agli eventi, Thomas Nisi – Una scelta che ci ha permesso di vivere tutta la magia delle luci suggestiva e allo stesso tempo rispettosa dell’ambiente e del benessere di tutti, compresi i nostri amici animali».
