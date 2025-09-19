A Cislago un weekend ricco di eventi con la Festa dell’Oratorio Sacro Cuore

A Cislago, venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 settembre si terrà la festa dell’Oratorio Sacro Cuore.

I festeggiamenti avranno inizio la sera di venerdì 19: alle 19.30 aprirà la cucina e ci sarà la possibilità di cenare in oratorio; successivamente, per gli adolescenti, è stato organizzato il gioco interattivo “Assassin Hunt”.

Sabato 20 settembre alle 16.30, i più piccoli potranno fare merenda e partecipare a delle attività in compagnia. Alle ore 17.30 si terrà uno spettacolo di danza a cura di Danzarte. La seconda serata terminerà alle 21.15 con lo spettacolo de Il granello in collaborazione con i ragazzi dell’oratorio.

La giornata di domenica 21 ospiterà la maggior parte delle attività. Alle 11.00 si terrà la Messa che darà il via all’anno oratoriano. Alle 12.30 ci sarà un pranzo comunitario con prenotazione obbligatoria in segreteria (02 9638 0336 o oratorio@parrocchiadicislago.it).

A dare il via al pomeriggio sarà l’inizio del torneo di beach volley a cui è possibile iscriversi tramite questo link.

Concluse le partite ci si dedicherà ai bambini con giochi, merenda e truccabimbi; ai più piccoli è inoltre rivolto lo spettacolo delle 18.15 a cura di La Fiaba. Per concludere il fine settimana si terrà una serata di intrattenimento e uno spettacolo finale organizzati dai ragazzi dell’oratorio.

La cena, che si terrà in tutte e tre le giornate, avrà inizio alle 19.30 e sarà anticipata da un aperitivo.