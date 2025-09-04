A Comerio torna la Festa Alpina: tre giorni di tradizione, musica e buon cibo

Dal 5 al 7 settembre il Gruppo Alpini di Comerio organizza la storica festa con stand gastronomici, intrattenimento musicale e cerimonie in ricordo dei caduti.

La prima settimana di settembre a Comerio è sinonimo di Festa Alpina. Anche quest’anno il Gruppo Alpini locale, sezione di Varese, dà appuntamento alla comunità e ai visitatori dal 5 al 7 settembre 2025 nell’area feste di via Giardini per tre giorni di convivialità, musica e tradizione.

L’evento prevede serate con piatti tipici della cucina alpina, momenti di intrattenimento musicale e, la domenica, la cerimonia ufficiale con la messa, il corteo e la deposizione di una corona in memoria dei caduti.

Il programma

Venerdì 5 settembre

Ore 19.00 apertura festa con stand gastronomico e musica di Radiovillage DJ.

Sabato 6 settembre

Ore 19.00 apertura stand gastronomico con piatti alpini vari.

Serata musicale con Balcon Band.

Domenica 7 settembre

Ore 9.20 ritrovo presso la chiesa dei Santi Ippolito e Cassiano.

Ore 9.30 Santa Messa.

Ore 10.45 ammassamento presso il sagrato e corteo verso il Cippo.

Ore 11.00 alzabandiera e deposizione di una corona.

Ore 12.00 Rancio Alpino.

Ore 19.00 apertura stand gastronomico.

I menù della festa

Gli stand gastronomici, attivi per le cene di venerdì, sabato e domenica e per il pranzo della domenica, offriranno i piatti tipici della tradizione alpina: polenta con diverse varianti (zola, merluzzo, asino, bruscitt, luganega e cipolle), trippa, risotti, pasta al pomodoro, tagliatelle al ragù di cinghiale e specialità come puledro e patate.

Non mancano proposte più semplici come panini con salamella, patatine fritte, insalate e dolci. Tutti i piatti saranno disponibili anche da asporto.

Tradizione e comunità

La Festa Alpina non è solo un appuntamento gastronomico: rappresenta un momento di ritrovo per il paese, in cui musica, tradizione e memoria si intrecciano. Particolarmente sentita la giornata di domenica, con la cerimonia istituzionale e il corteo verso il Cippo, segno del forte legame tra il Gruppo Alpini e la comunità di Comerio.