Vergiate
A Corgeno la festa della Madonna della Cintura con rievocazione medievale e pranzo in costume
Sabato 13 e domenica 14 settembre il paese si anima per la festa di Santa Teresa con un ricco programma tra cucina, rievocazioni e momenti religiosi
Il weekend del 13 e 14 settembre a Corgeno sarà all’insegna della festa patronale dedicata a Santa Teresa di Calcutta, tra momenti religiosi, convivialità e una suggestiva rievocazione medievale. Un’occasione per stare insieme, valorizzare le tradizioni locali e vivere il borgo in una cornice storica.
Sabato sera si inizia con la cena alla Canottieri
Il programma si apre sabato 13 settembre alle 19.30 con una cena comunitaria presso la Società Canottieri, che darà il via al clima di festa e condivisione. L’appuntamento è aperto a tutti, con la possibilità di passare una serata in compagnia sul lungolago.
Domenica tra celebrazioni, costumi e sapori antichi
La giornata di domenica 14 settembre sarà ricca di eventi:
-
Ore 10.30: Santa Messa
-
Ore 11.30: Aperitivo sul sagrato
-
Ore 12.30: Pranzo medievale (su prenotazione entro il 10 settembre), con un menù ispirato alla cucina dell’epoca: zuppa di cereali e fagioli, salamella o pollo alla griglia, pane nero, schiacciata con l’uva e acqua. Il costo è di 15 euro (bevande alcoliche escluse). È previsto anche un menù bambini con pollo e focaccia a 7 euro.
-
Ore 15.30: Sfilata e rievocazione medievale, momento clou della festa, che porterà tra le vie del paese dame, cavalieri, figuranti e atmosfere d’altri tempi.