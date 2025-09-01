A Corgeno la festa della Madonna della Cintura con rievocazione medievale e pranzo in costume

Ore 12.30: Pranzo medievale (su prenotazione entro il 10 settembre), con un menù ispirato alla cucina dell’epoca: zuppa di cereali e fagioli, salamella o pollo alla griglia, pane nero, schiacciata con l’uva e acqua. Il costo è di 15 euro (bevande alcoliche escluse). È previsto anche un menù bambini con pollo e focaccia a 7 euro.