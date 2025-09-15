Cunardo
A Cunardo la “camminata Lilt“: una domenica tra natura e solidarietà
La camminata non competitiva del 21 settembre è aperta a tutti e sostiene i progetti di prevenzione oncologica promossi dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori
Una camminata nel verde per aiutare la prevenzione. Domenica 21 settembre 2025 si tiene a Cunardo la tradizionale “Camminata LILT“, un evento non competitivo aperto a tutti, lungo un percorso di circa 5 km che si snoda tra la ciclabile e i boschi del paese. L’iniziativa ha uno scopo benefico: sostenere i progetti di prevenzione oncologica sul territorio della Valcuvia, promossi dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Varese (immagine di repertorio).
Camminare per prevenire
Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso la Baita del Fondista di Cunardo, dove sarà possibile effettuare registrazioni e iscrizioni. La partenza ufficiale della camminata è fissata alle ore 10.00. Alle 12.00 aprirà lo Stand Gastronomico, a cura del gruppo dei Tencitt, con buon cibo per tutti i partecipanti.
Un’occasione per godere della natura in compagnia, fare attività fisica adatta a tutte le età e contribuire concretamente alla salute della comunità. La camminata si svolgerà anche in caso di pioggia, ed è consigliato un abbigliamento adeguato e scarpe comode.
Iscrizioni e costi
La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Il prezzo include la maglietta dell’evento, un buono pasto (primo piatto, acqua), e un gadget LILT.
Le iscrizioni si possono effettuare:
-
con messaggio WhatsApp al numero 335 728 0396, indicando nome, cognome e taglia della maglietta
-
presso il negozio “Non Solo Borse” in Via Varesina 1 – Cunardo
-
direttamente alla partenza, la mattina dell’evento
Per chi arriva in auto è disponibile un ampio parcheggio in Via Rossini 4, presso il campo sportivo.
Un’iniziativa corale
La Camminata LILT è organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Varese, con la collaborazione dei Tencitt, dello Sci Club Cunardo, del Gruppo Alpini Cunardo, dell’associazione Amo Madre Terra e AVIS Cunardo. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cunardo.
INFO
Organizzatori:
LILT Varese – Sezione Valcuvia Cuveglio, I Tencitt, Sci Club Cunardo, Gruppo Alpini Cunardo, Cuori InCunardo, AVIS Cunardo
Data e orari:
Domenica 21 settembre 2025
-
Ore 08:30 registrazioni
-
Ore 10:00 partenza
-
Ore 12:00 stand gastronomico
Luogo:
Ritrovo presso Baita del Fondista – Cunardo (VA)
Parcheggio consigliato: Campo Sportivo, Via Rossini 4
Iscrizioni:
-
Adulti €15 – Bambini <12 anni €10
-
WhatsApp: 335 728 0396 (nome, cognome, taglia)
-
Presso “Non Solo Borse” – Via Varesina, 1 – Cunardo
-
Alla partenza il giorno dell’evento