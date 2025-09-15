A Cunardo la “camminata Lilt“: una domenica tra natura e solidarietà

La camminata non competitiva del 21 settembre è aperta a tutti e sostiene i progetti di prevenzione oncologica promossi dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori

Una camminata nel verde per aiutare la prevenzione. Domenica 21 settembre 2025 si tiene a Cunardo la tradizionale “Camminata LILT“, un evento non competitivo aperto a tutti, lungo un percorso di circa 5 km che si snoda tra la ciclabile e i boschi del paese. L’iniziativa ha uno scopo benefico: sostenere i progetti di prevenzione oncologica sul territorio della Valcuvia, promossi dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione di Varese (immagine di repertorio).

Camminare per prevenire

Il ritrovo è previsto alle ore 8.30 presso la Baita del Fondista di Cunardo, dove sarà possibile effettuare registrazioni e iscrizioni. La partenza ufficiale della camminata è fissata alle ore 10.00. Alle 12.00 aprirà lo Stand Gastronomico, a cura del gruppo dei Tencitt, con buon cibo per tutti i partecipanti.

Un’occasione per godere della natura in compagnia, fare attività fisica adatta a tutte le età e contribuire concretamente alla salute della comunità. La camminata si svolgerà anche in caso di pioggia, ed è consigliato un abbigliamento adeguato e scarpe comode.

Iscrizioni e costi

La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini sotto i 12 anni. Il prezzo include la maglietta dell’evento, un buono pasto (primo piatto, acqua), e un gadget LILT.

Le iscrizioni si possono effettuare:

con messaggio WhatsApp al numero 335 728 0396 , indicando nome, cognome e taglia della maglietta

presso il negozio “Non Solo Borse” in Via Varesina 1 – Cunardo

direttamente alla partenza, la mattina dell’evento

Per chi arriva in auto è disponibile un ampio parcheggio in Via Rossini 4, presso il campo sportivo.

Un’iniziativa corale

La Camminata LILT è organizzata dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Sezione di Varese, con la collaborazione dei Tencitt, dello Sci Club Cunardo, del Gruppo Alpini Cunardo, dell’associazione Amo Madre Terra e AVIS Cunardo. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Cunardo.

INFO

Organizzatori:

LILT Varese – Sezione Valcuvia Cuveglio, I Tencitt, Sci Club Cunardo, Gruppo Alpini Cunardo, Cuori InCunardo, AVIS Cunardo

Data e orari:

Domenica 21 settembre 2025

Ore 08:30 registrazioni

Ore 10:00 partenza

Ore 12:00 stand gastronomico

Luogo:

Ritrovo presso Baita del Fondista – Cunardo (VA)

Parcheggio consigliato: Campo Sportivo, Via Rossini 4

Iscrizioni: