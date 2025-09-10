A Cunardo tutto pronto per la 22esima edizione della Festa del Fungo

Torna anche quest’anno la Festa del Fungo a Cunardo, giunta alla sua 22a edizione.

La tradizionale sagra Cunardese, organizzata dal Gruppo Folkloristico “I Tencitt”, si terrà da venerdì 12 a domenica 14 settembre presso la Baita del Fondista (Via Bedero), segnando la fine della stagione estiva.

Nel menù tanti piatti a base di funghi porcini freschi: polenta, risotto, tagliatelle, lasagne, frittelle ai funghi e molto altro ancora. La cucina aprirà venerdì e sabato dalle ore 19:00 e domenica dalle ore 12:00 per il pranzo e dalle ore 19:00 per la cena, affiancata da un ben fornito servizio bar e da uno stand di dolci con molteplici golose prelibatezze, tra cui torte di ogni varietà e frittelle. Sarà disponibile anche il servizio d’asporto per tutti i piatti del menù.

La festa si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica grazie alla disponibilità di un ampio capannone coperto. Inoltre, un servizio bus navetta gratuito collegherà la manifestazione con i parcheggi del supermercato Tigros (via Varesina, 16) e il Campo Sportivo di Via Rossini.

Oltre ai gustosi piatti, la Festa del Fungo offrirà anche intrattenimento per tutti e una tradizionale tombolata con numerosi premi a tema. Il pagamento alle casse sarà possibile tramite POS e contante.

Per maggiori informazioni consultate il sito www.tencittcunardo.com o la pagina Facebook I Tencitt. Potete inoltre contattare il gruppo “I Tencitt” via mail all’indirizzo gruppotencitt@libero.it o al numero +39 333 2586057.