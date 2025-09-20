Varese News

Gallarate/Malpensa

A Gallarate auto sfonda la cancellata della scuola a Madonna in Campagna

Incidente all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in Campagna: nessun ferito, ma danni alla recinzione della primaria

Un’auto è uscita di strada nella mattina, sabato 20 settembre, sfondando la cancellata della scuola primaria di Madonna in Campagna a Gallarate.

Il veicolo ha abbattuto parte della recinzione e ha invaso una porzione del giardino dell’istituto scolastico. Non si registrano feriti.

L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in Campagna, un punto già noto per numerosi episodi simili.

Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori.

Pubblicato il 20 Settembre 2025
