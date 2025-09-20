A Gallarate auto sfonda la cancellata della scuola a Madonna in Campagna
Incidente all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in Campagna: nessun ferito, ma danni alla recinzione della primaria
Un’auto è uscita di strada nella mattina, sabato 20 settembre, sfondando la cancellata della scuola primaria di Madonna in Campagna a Gallarate.
Il veicolo ha abbattuto parte della recinzione e ha invaso una porzione del giardino dell’istituto scolastico. Non si registrano feriti.
L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Aleardi e via Madonna in Campagna, un punto già noto per numerosi episodi simili.
Le cause sono in fase di accertamento da parte della Polizia Locale, intervenuta sul posto insieme ai soccorritori.
