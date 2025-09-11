Varese News

A Gallarate la foto per la carta d’identità si scatterà direttamente allo sportello

Entro ottobre attivo il nuovo servizio che semplifica il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, riducendo i casi di foto non conformi e velocizzando la procedura

carta d'identità elettronica

La giunta di Gallarate ha approvato questa mattina, giovedì 11 settembre, il progetto C.I.E. Facile – Servizio foto C.I.E. allo sportello, che diventerà operativo entro ottobre 2025.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di semplificare il rilascio della Carta d’Identità Elettronica, migliorando la qualità complessiva del servizio e riducendo le criticità legate a fotografie non conformi ai requisiti ministeriali.

In questo i cittadini non dovranno più presentarsi con una fototessera già pronta: lo scatto verrà effettuato direttamente allo sportello anagrafe e la postazione dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico. Le immagini saranno trattate nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, utilizzate esclusivamente ai fini dell’istruttoria e cancellate automaticamente al termine dell’operazione.

Il nuovo servizio è riservato ai soli residenti gallaratesi e offre vantaggi principali come la semplificazione della procedura, riduzione dei casi di foto non conformi, maggiore rapidità e qualità complessiva del servizio.

«Questa amministrazione conferma così la volontà di investire in innovazione e semplificazione amministrativa, per offrire ai cittadini servizi più efficienti, rapidi e di qualità» dichiara Stefania Picchetti, assessora ai Servizi comunali e Digitalizzazione.

Pubblicato il 11 Settembre 2025
