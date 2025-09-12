A Gemonio c’è il “baratto solidale” degli Alpini: vino in cambio di alimenti per la Caritas

Nella giornata di sabato 13 settembre, il Gruppo Alpini di Gemonio, che è inquadrato nella Zona 7 della Sezione di Varese – organizza un evento di grande valore sociale in Piazza della Vittoria. L’iniziativa si chiama “Baratto Solidale” e la formula è semplice: chi vuole partecipare può donare generi alimentari (destinati alla Caritas Parrocchiale di Gemonio) ricevendo in cambio bottiglie di vino piemontese.

Le Penne Nere saranno presenti su due turni: al mattino tra le 9 e le 12, al pomeriggio tra le 16,30 e le 19. I prodotti che possono essere donati sono quelli non deperibili e in particolare tonno, olio, latte, caffè, zucchero, farina, biscotti, pelati e legumi secchi (fagioli, ceci e lenticchie). L’iniziativa è una risposta concreta ai bisogni alimentari di chi vive in difficoltà, e offre un’occasione di solidarietà che coinvolge tutta la comunità.

La proposta nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra i cittadini di Gemonio e il sostegno a chi è più vulnerabile. Ogni bottiglia di vino donata contribuirà a far crescere una rete di aiuti, mostrando come piccoli gesti possano fare una grande differenza. Non solo un baratto, ma un momento di incontro e di condivisione, dove l’amore per il prossimo e la generosità sono al centro.

L’invito è aperto a tutti, e l’evento rappresenta una delle tante iniziative in cui gli Alpini sono in prima linea, pronti a dare il loro contributo alla comunità. La manifestazione si conclude con un messaggio di speranza e gratitudine: «Dopo il verbo “amare”, il verbo “aiutare” è il più bello del mondo. Grazie di cuore a tutti!».