A Gemonio c’è il “baratto solidale” degli Alpini: vino in cambio di alimenti per la Caritas

Le Penne Nere saranno in piazza della Vittoria sabato 13 settembre sia al mattino sia al pomeriggio. Si raccolgono alimenti non deperibili destinati a chi ha più bisogno

Nella giornata di sabato 13 settembre, il Gruppo Alpini di Gemonio, che è inquadrato nella Zona 7 della Sezione di Varese – organizza un evento di grande valore sociale in Piazza della Vittoria. L’iniziativa si chiama “Baratto Solidale” e la formula è semplice: chi vuole partecipare può donare generi alimentari (destinati alla Caritas Parrocchiale di Gemonio) ricevendo in cambio bottiglie di vino piemontese.

Le Penne Nere saranno presenti su due turni: al mattino tra le 9 e le 12, al pomeriggio tra le 16,30 e le 19. I prodotti che possono essere donati sono quelli non deperibili e in particolare tonno, olio, latte, caffè, zucchero, farina, biscotti, pelati e legumi secchi (fagioli, ceci e lenticchie). L’iniziativa è una risposta concreta ai bisogni alimentari di chi vive in difficoltà, e offre un’occasione di solidarietà che coinvolge tutta la comunità.

La proposta nasce dalla volontà di rafforzare il legame tra i cittadini di Gemonio e il sostegno a chi è più vulnerabile. Ogni bottiglia di vino donata contribuirà a far crescere una rete di aiuti, mostrando come piccoli gesti possano fare una grande differenza. Non solo un baratto, ma un momento di incontro e di condivisione, dove l’amore per il prossimo e la generosità sono al centro.

L’invito è aperto a tutti, e l’evento rappresenta una delle tante iniziative in cui gli Alpini sono in prima linea, pronti a dare il loro contributo alla comunità. La manifestazione si conclude con un messaggio di speranza e gratitudine: «Dopo il verbo “amare”, il verbo “aiutare” è il più bello del mondo. Grazie di cuore a tutti!».

Pubblicato il 12 Settembre 2025
