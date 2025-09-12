A Luino gli intrecci d’arte di “La treccia”

Dal 14 settembre al 12 ottobre, le sale liberty di Palazzo Verbania, luogo simbolo di Luino, ospiteranno “La Treccia. Intrecci d’arte tra pittura, scultura, ceramica e calligrafia estremo-orientale”, mostra collettiva delle artiste Sarah Dalla Costa, Miriam Pracchi e Carmela Arfè.

L’inaugurazione è prevista domenica 14 settembre alle ore 17. Il titolo evoca la metafora di un intreccio, quello tra tre percorsi artistici differenti che trovano nella sinergia un terreno comune di ricerca. «Accogliamo con entusiasmo questo progetto – sottolinea l’assessore alla Cultura di Luino, Serena Botta – perché valorizza diversità e linguaggi espressivi, trasformando Palazzo Verbania in uno spazio vivo di incontro e crescita».

Sarah Dalla Costa esplora materia e colore nella ceramica; Miriam Pracchi approfondisce il segno attraverso lo studio della calligrafia estremo-orientale; Carmela “Cami” Arfè indaga la forma ispirandosi alla natura. Tre visioni che, come fili di una treccia, si sostengono a vicenda, generando un’opera corale. «Abbiamo scelto di unirci – raccontano le artiste – per dare valore aggiunto al lavoro individuale e accrescere il risultato complessivo. Il nostro intento è trasmettere emozioni, stupore e passione, condividendo con il pubblico l’interesse per l’arte».