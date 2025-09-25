A Malnate chiude la Briantea, ma è per la Festa Cittadina

Dopo il rinvio per maltempo dello scorso giugno, domenica 28 settembre Malnate si animerà con la festa cittadina, l’atteso evento “Malnate in fantasia”.

Il programma della giornata prevede una serie di eventi pensati per tutti i cittadini. Si comincerà alle ore 11.00 con la Santa Messa presso il Palazzetto dello Sport in via Gasparotto. Alle 12.00 partirà la colorata sfilata che partirà proprio dal Palazzetto e, alle 12.30, arriverà in Villa Braghenti, dove avrà luogo l’apertura ufficiale della festa. L’inaugurazione vedrà la partecipazione del Consiglio dei Bambini e dei Ragazzi, mentre gli stand gastronomici e i laboratori rimarranno aperti fino alle ore 18.00.

In occasione della manifestazione, una parte della Briantea – da Villa Braghenti alle scuole medie – sarà chiusa al traffico dalle 7:00 alle 19:30. La strada sarà interrotta per consentire lo svolgimento della festa e garantire la sicurezza dei partecipanti. Saranno coinvolte anche le vie che insistono sulla stessa area, che saranno interdette al passaggio di veicoli.

Lungo tutta la giornata, le strade di Malnate saranno animate da tante attività per bambini e famiglie, così come dalle proposte delle varie associazioni locali che daranno vita a laboratori e iniziative di ogni tipo. Non mancheranno ovviamente i tradizionali stand gastronomici dove sarà possibile gustare piatti tipici.