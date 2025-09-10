A Materia quantum supremacy: “Google ha un po’ barato, ma i computer quantitativi sono i più veloci”

Le tecnologie oggi creano hype, le si immaginano dirompenti. Così osserva il vice direttore di VareseNews Tomaso Bassani. Dal fermento generato dall’applicazione quotidiana dell’intelligenza artificiale, a cui molti lavoravano da anni, oggi si affianca quello forse più di nicchia della quantum supremacy. Di cosa si tratta? «è quella che ha mostrato Google in un paper di qualche anno fa sulla rivista Nature. Diceva: abbiamo trovato una task in cui il computer quantistico ci mette 200 secondi, mentre il supercalcolatore classico, il più grande che esista al mondo, quello di IBM, ci metterebbe 12 anni» semplifica il dottore di ricerca Giuseppe Prettico.

«Google ha un po’ barato – confessa – IBM dopo qualche giorno ha replicato: il loro calcolatore ci avrebbe messo tre giorni. Però anche 3 giorni rispetto a 200 minuti sono tanti» sorride. Se Google punta a dimostrare che «il calcolatore può fare cose pazzesche», IBM cerca di cogliere un altro punto: il quantum advantage. «Prendiamo una cosa semplice, un problema reale e vediamo se il computer quantistico riesce a fornire soluzioni utili alla società per la sua evoluzione» spiega Prettico.

La fisica quantistica decripterà tutte le nostre password? Troppi qubit.

Altro tema caldo ai media e ai nerd sono le chiavi crittografiche. «Rompere le chiavi crittografiche è ciò che ha reso famosa la fisica quantistica», così rompe il ghiaccio l’ospite. L’algoritmo di Peter Shor «mostra come un computer quantistico possa, in linea teorica, fattorizzare grandi numeri in numeri primi» – il cuore matematico su cui si basa la sicurezza di RSA. In pratica, RSA si fonda proprio sulla difficoltà di «separare un numero enorme nei suoi fattori primi», un’operazione che per i computer classici richiede tempi impraticabili, e che quindi protegge l’autenticazione e la trasmissione di dati sensibili.

Negli ultimi anni alcuni centri di ricerca di Shanghai hanno annunciato di essere riusciti a «rompere versioni ridotte di RSA», ad esempio chiavi a 22 bit, ma la differenza rispetto agli standard attuali – 2048 o 4096 bit – è abissale. «Non siamo lontani tanto in termini di bit, quanto in termini di qubit», osserva il fisico, sottolineando che le macchine quantistiche odierne hanno risorse ancora molto limitate. I qubit sono «particelle fragilissime», e basta poco perché si perda la coerenza quantistica e «si debba ricalibrare tutto lo strumento».

Ma come ci siamo arrivati ai computer quantitativi?

La fisica quantistica nasce all’inizio del ’900 da un problema apparentemente tecnico: la radiazione del corpo nero. La teoria classica prevedeva «cose pazzesche» che in pratica non accadevano. Max Planck risolse l’enigma ipotizzando che l’energia non fosse continua, ma quantizzata: nacquero così i quanti di luce. Pochi anni dopo, nel 1905, Albert Einstein riprese quell’idea per spiegare l’effetto fotoelettrico – lo stesso che oggi fa funzionare i pannelli solari – e «proprio per questo lavoro vinse il Nobel, non per la relatività» precisa Prettico. Da quel momento la fisica cambiò direzione. Gli elettroni, che avremmo detto semplici particelle, iniziarono a mostrare comportamenti ondulatori. Heisenberg introdusse una nuova matematica per descriverli, Schrödinger immaginò le onde che li rappresentano, Max Born diede un’interpretazione probabilistica a quelle onde. Nel 1927 la diffrazione degli elettroni confermò che tutto questo era reale, e nello stesso anno, al celebre congresso Solvay di Bruxelles, i più grandi fisici del mondo – tra cui Marie Curie, unica donna presente – discussero la nuova teoria, dando vita a uno dei momenti più intensi della storia della scienza.

Ma non tutti erano convinti. Nel 1935 Einstein, insieme a Podolsky e Rosen, sollevò il famoso paradosso EPR: due particelle legate da uno stesso stato quantistico sembravano «restare in contatto» anche se separate da distanze enormi, in violazione della relatività. Negli anni ’60 John Bell trasformò quel dubbio in un test matematico, e negli anni ’80 Alain Aspect lo verificò sperimentalmente: la natura si comporta davvero come dice la meccanica quantistica. Le particelle mostrano correlazioni che sfidano l’intuizione, senza però trasmettere informazioni più veloci della luce, non violando così la teoria della relatività. Così, passo dopo passo, la fisica quantistica si è rivelata come una delle avventure intellettuali più straordinarie: un mondo in cui onde e particelle si confondono, probabilità e realtà si intrecciano, e in cui la nostra comprensione resta ancora, inevitabilmente, parziale.

Un esempio concreto per capire la fisica quantistica

Immaginiamo un fucile che spara proiettili contro una parete con due fenditure. Se apro solo la prima fessura, dietro il muro vedrò un certo disegno di proiettili; se apro solo la seconda, ne vedrò un altro. Se le tengo entrambe aperte, il risultato sarà semplicemente la somma dei due: i proiettili si distribuiscono come ci aspetteremmo da oggetti solidi, che passano o di qua o di là. Ora rifacciamo l’esperimento, ma non con una parete: con un lago. In questo caso non vedremo più una semplice somma: le onde si sovrappongono, creano zone in cui si rafforzano e altre in cui si annullano. È il fenomeno dell’interferenza, tipico del comportamento ondulatorio.

La vera sorpresa arriva quando non spariamo proiettili ma elettroni. Anche se li spariamo contro un muro, il risultato sarà equivalente a quello dei proiettili nel lago: sulla parete compare una figura di interferenza. È come se ogni elettrone passasse contemporaneamente dalla prima e dalla seconda fenditura, in una sorta di «sovrapposizione quantistica». In altre parole, l’elettrone non è solo una particella né solo un’onda, ma qualcosa di intermedio che può comportarsi in entrambi i modi a seconda di come lo osserviamo. Questo è uno dei punti più difficili da accettare della fisica quantistica: un oggetto microscopico può trovarsi in due posti nello stesso tempo, e solo quando lo misuriamo «sceglie» un risultato preciso.

A conclusione della serata, ai partecipanti è stato consegnato il passaporto del Technicus Elmec Summit, che, dopo la partecipazione a quattro incontri formativi – di cui l’appuntamento di giovedì 11 settembre a Materia Spazio Libero un prequel – permetterà l’accesso alla serata finale con un’ospite speciale. Marco Maroni ha invitato tutti a partecipare.