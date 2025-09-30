A Materia un laboratorio pratico su come costruire mangiatoie per uccelli selvatici

Sabato 4 ottobre alle 16, Ferdinando Giaquinto e Costante Cavallaro della LIPU guideranno un incontro pratico su come aiutare gli uccelli selvatici durante l’inverno, costruendo mangiatoie con materiali semplici e sostenibili

Sabato 4 ottobre, alle ore 16:00, Materia ospiterà un evento dedicato alla cura degli uccelli selvatici che durante l’inverno si avvicinano alle nostre case. Un incontro che avrà come protagonisti Ferdinando Giaquinto e Costante Cavallaro, rispettivamente esperto naturalista e consigliere nazionale LIPU (Lega Italiana Protezione Uccelli), che guideranno i presenti alla scoperta dei segreti per costruire mangiatoie adatte a ospitare i piccoli volatili.

Durante il laboratorio, i partecipanti avranno l’opportunità di imparare a realizzare mangiatoie utilizzando materiali di recupero, come bottiglie e vasetti, ma anche il legno, oltre a suggerimenti pratici su come rifornirle correttamente nei mesi più freddi. Un focus particolare sarà dedicato alla protezione degli uccelli più piccoli e fragili, con l’insegnamento di come “riservare l’accesso” solo a loro, in modo da garantire la sopravvivenza e il benessere di queste creature delicate.

Infine, si esploreranno i cibi più adatti per nutrire gli uccelli in inverno e, al contrario, gli alimenti da evitare.