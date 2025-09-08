A Radio Materia un martedì in diretta tra ambiente e birra (artigianale) in cucina
Alle 16,30 a Soci All Time avremo Valentina Minazzi come ospite mentre alle 18 a Chi l'avrebbe mai detto Damiano Franzetti intervista lo chef di Lombo Cucinieri & Co, Aldo Scutteri
Radio Materia torna in diretta martedì pomeriggio con due ospiti di rilievo, molto conosciuti nei loro rispettivi campi. Alle 16,30 ospiteremo a Soci All Time l’associazione Legambiente con Valentina Minazzi mentre alle 18 per Chi l’avrebbe mai detto avremo due massimi esperti di cucina (lo chef Aldo Scutteri) e di birre artigianali (Damiano Franzetti nella veste di titolare del blog Maltogradimento).
Soci All Time (16,30)
La vicepresidente di Legambiente Lombardia Valentina Minazzi sarà intervistata dalla nostra Ilaria Notari sui temi della sostenibilità ambientale e sul ruolo che assume oggi un’associazione come Legambiente nella sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto della natura.
Chi l’avrebbe mai detto (18,00)
Si parlerà di birra (artigianale) e cucina nella puntata di “Chi l’avrebbe mai detto”, la trasmissione che va in onda ogni giorno alle 18 su Radio Materia, la web-radio di VareseNews. Ospite in diretta di martedì 9 settembre sarà infatti Aldo Scutteri, lo chef del ristorante Lombo Cucinieri & Co. di Barasso ma anche “titolare” della rubrica “Aldo Gradimento” sul blog specializzato di VareseNews Malto Gradimento.
Aldo sarà intervistato dal fondatore di Malto Gradimento, Damiano Franzetti: il tema è appunto quello dell’uso della birra – di quella artigianale in particolare – nelle ricette di cucina come ingrediente di piatti gustosi e molto originali. Lo chef varesino racconterà aneddoti e curiosità, accennerà ai suoi stili prediletti per cucinare in una mezz’ora tutta da ascoltare.
