A Rancio Valcuvia l’incontro con Daniele Oldani e il suo libro ‘Mi hanno detto che morirò martedì'”

Sabato 13 settembre 2025, alle 17:00, la Sala Civica di Rancio Valcuvia ospiterà la presentazione del libro “Mi hanno detto che morirò martedì” del giornalista radiofonico e scrittore Daniele Oldani. L’evento, patrocinato dal Comune di Rancio Valcuvia, offrirà un’occasione unica per riflettere insieme sui temi del destino, del caso e delle piccole coincidenze che, talvolta, sembrano segnare le nostre vite.

Daniele Oldani, attualmente conduttore alla Radio Svizzera di lingua italiana e ex voce di Rtl 102,5 e Radio Reporter, ha scritto un libro che, pur affrontando temi inquietanti, non manca di offrire momenti di leggerezza e riflessione. “Mi hanno detto che morirò martedì” racconta infatti la storia di un uomo che riceve da una donna sconosciuta un avvertimento inaspettato e perentorio: “Martedì prossimo non uscire di casa perché rischi di morire!” Un’idea che mette in discussione la nostra percezione del destino e delle sue influenze sulla quotidianità.

L’incontro sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito, seguito da un piccolo rinfresco per tutti i partecipanti.