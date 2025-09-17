A Rovellasca una domenica nel segno dello sport per tutti

Dalle 15 fino a sera domenica 21 settembre si potranno scoprire nuovi sport al Parco Burghé e ci saranno laboratori e attività per tutta la famiglia

Domenica 21 settembre il Comune di Rovellasca organizza la “Giornata dello Sport“, un evento pensato per promuovere l’attività fisica e uno stile di vita sano e dinamico. L’appuntamento, che fa parte della Settimana Europea dello Sport, si terrà a partire dalle 15 al Parco Burghè, nella zona dell’ex campo da calcio, tra Viale Trento e Viale Trieste.

La giornata sarà caratterizzata da una serie di esibizioni sportive e attività per tutte le età, dal pomeriggio fino a sera per scoprire nuove discipline e divertirsi. La presenza di diverse associazioni sportive locali garantirà un’ampia varietà di sport, dalle arti marziali alla danza, dalle attività di fitness ai giochi di squadra, offrendo qualcosa per tutti.

Il programma delle esibizioni:

15:00 – 15:16: Happy Fitness

15:15 – 15:30: SC Rovellasca 1910

15:30 – 17:30: Scherma DOC

16:00 – 16:30: Gruppo Majorettes

16:30 – 16:45: Tchoukball

16:30 – 17:00: Karate

17:00 – 17:30: Happy Fitness

La Giornata dello Sport è un evento pensato per coinvolgere tutti, dai più piccoli agli adulti. Non solo attività sportive, ma anche laboratori creativi e ricreativi per le famiglie, grazie alla collaborazione con il Parco del Lura e la Cooperativa Koinè. Oltre alle esibizioni, ci saranno

L’evento si terrà sotto l’egida delle numerose associazioni locali, che hanno a cuore la promozione dello sport e del benessere. Tra i partecipanti ci sono la “Schermadoc”, specializzata nell’insegnamento della scherma; il “Gruppo Majorettes”, che porta energia e coreografie spettacolari, e il “Passolento Rovellasca”, che propone attività di ginnastica dolce.