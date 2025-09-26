A Rovello Porro torna l’Otüberfest con sei serate di festa tra birra, musica e sapori bavaresi

Dal 26 al 28 settembre e dal 2 al 4 ottobre all’Area feste di via Luini è in programma la festa che è ormai diventata un appuntamento fisso per chi ama sapori e atmosfere in stile bavarese

L’atmosfera dell’Oktoberfest arriva anche a Rovello Porro: dal 26 al 28 settembre e dal 2 al 4 ottobre all’Area feste di via Luini è in programma la quinta edizione dell’Otüberfest, una festa che è ormai diventata un appuntamento fisso per chi ama sapori e atmosfere in stile bavarese.

Cinque anni di Otüberfest: si brinda in grande

Per festeggiare il suo quinto anniversario, l’Otüberfest 2025 si presenta con un’edizione potenziata: oltre 1000 metri quadrati coperti, più di 750 posti a sedere e un programma pensato per far divertire tutti, dalle famiglie agli appassionati della buona cucina e della birra.

Protagonista indiscussa sarà la Kapuziner Weissbier, servita alla spina, accompagnata da specialità tipiche bavaresi e piatti vegetariani. Il tutto in un contesto pensato per essere il più possibile sostenibile, con materiali interamente riciclati e servizio d’asporto.

Musica live, area coperta e sorprese

Ogni serata sarà animata da musica dal vivo su palco coperto, per garantire il divertimento anche in caso di maltempo. Tra i punti di forza dell’evento anche l’ingresso libero, senza code, e la possibilità di prenotare il proprio tavolo online (non obbligatoria).

Domenica 28 settembre sarà una giornata speciale con apertura della cucina già a pranzo, dalle ore 12:00, e iniziative dedicate alle famiglie.

Qui la locandina con il programma