A Saronno c’è “Sport al centro”, le modifiche della viabilità

Divieti di sosta e di transito in diverse vie e piazze del centro. Ecco le strade interessate

polizia locale saronno

Domenica 7 settembre in occasione della manifestazione Sport al Centro saranno in vigore diverse modifiche alla viabilità nelle aree interessate dall’evento:

Piazza Mercanti: dalle ore 7.00 sino alle ore 20.00 vige divieto di sosta in regime di rimozione forzata;

Piazza Mercanti: dalle ore 9.00 sino alle ore 18.00 vige divieto di transito ad eccezione dei veicoli in uso agli organizzatori dell’evento;

Via Roma (tratto compreso tra Via Manzoni e Piazza Libertà), Piazza De Gasperi, Piazza La Malfa, Vicolo del Caldo, Piazza Schuster, Vicolo Pozzetto: dalle ore 9.00 sino alle ore 20.00 vige divieto di sosta in regime di rimozione forzata;

Via Roma (tratto compreso tra Via Manzoni e Piazza Libertà), Piazza Libertà, Corso Italia (tratto compreso tra Piazza Libertà e Via San Giuseppe), Piazza Avis, Piazza De Gasperi, Piazza La Malfa, Vicolo del Caldo, Piazza Schuster, Vicolo Pozzetto, Via Portici e Piazza Indipendenza: dalle ore 12.00 sino alle ore 20.00 è vietata la circolazione veicolare, nel rispetto del piano di sicurezza della manifestazione.

di
Pubblicato il 03 Settembre 2025
