A Saronno è tempo di Sbaracco di fine estate: al via un weekend di shopping a prezzi scontati

Venerdì 12 e sabato 13 settembre una ventina di negozi del centro aderiscono all’iniziativa promossa dal Distretto urbano del commercio in collaborazione con Ascom e il patrocinio del Comune

Sagre, Fiere e Feste

12 Settembre 2025 - 13 Settembre 2025

Saronno si prepara a un weekend all’insegna dello shopping più conveniente. Il 12 e 13 settembre, infatti, torna lo Sbaracco, l’iniziativa che ormai da sei anni anima le vie del centro con offerte imperdibili.

I commercianti del DUC Saronno, in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e con il patrocinio del Comune, hanno deciso di chiudere la stagione dei saldi estivi con un weekend di offerte last minute.

All’iniziativa hanno aderito finora una ventina di  negozi del centro, offrendo una vasta gamma di prodotti per tutte le età e i gusti a prezzi particolarmente vantaggiosi.

Sulla pagina Facebook del DUC Saronno si può trovare l’elenco aggiornato dei negozi che aderiscono all’edizione 2024 dello Sbaracco. Negozi che sono riconoscibili dalle locandine esposte in vetrina.

Ad oggi hanno aderito all’iniziativa le seguenti attività commerciali:

Erboristeria L’angolo verde, Piazza Cadorna 20
Openspace Saronno Concept Store, Via San Cristoforo 32
– Francesco Gentile, Piazza Riconoscenza 18
Daniela Stilmoda, Via C. Liberazione 42
Lupis Calzature, Piazza Riconoscenza 12
Ceriani Centrotela, Vicolo Pozzetto 11
Landini Saronno, Corso Italia 2
Ottica Stellin, Corso Italia 56
Il Mago del Caffè, Piazza Riconoscenza 10
A.MO.DO Saronno, Vicolo del Caldo 24/26
La Triestina, Via Portici 30
Alberto Bressan Shoes, Via San Cristoforo 43/B
F.lli Dario Saronno, Via San Cristoforo 35
La Bottega delle Idee, Corso Italia 7
Real-G Saronno, Corso Italia 95/97
– Emma Ferdinando, Piazza Riconoscenza 20
Il Sandalo Equo Solidale, Corso Italia 58
Audax calzature, Corso Italia 31
10 Settembre 2025
