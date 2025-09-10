Saronno
A Saronno è tempo di Sbaracco di fine estate: al via un weekend di shopping a prezzi scontati
Venerdì 12 e sabato 13 settembre una ventina di negozi del centro aderiscono all’iniziativa promossa dal Distretto urbano del commercio in collaborazione con Ascom e il patrocinio del Comune
Saronno si prepara a un weekend all’insegna dello shopping più conveniente. Il 12 e 13 settembre, infatti, torna lo Sbaracco, l’iniziativa che ormai da sei anni anima le vie del centro con offerte imperdibili.
I commercianti del DUC Saronno, in collaborazione con Confcommercio Ascom Saronno e con il patrocinio del Comune, hanno deciso di chiudere la stagione dei saldi estivi con un weekend di offerte last minute.
All’iniziativa hanno aderito finora una ventina di negozi del centro, offrendo una vasta gamma di prodotti per tutte le età e i gusti a prezzi particolarmente vantaggiosi.
Sulla pagina Facebook del DUC Saronno si può trovare l’elenco aggiornato dei negozi che aderiscono all’edizione 2024 dello Sbaracco. Negozi che sono riconoscibili dalle locandine esposte in vetrina.
Ad oggi hanno aderito all’iniziativa le seguenti attività commerciali: