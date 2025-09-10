A Saronno il “Grande Torneo Juniores” di scacchi: giovani talenti in gara al Chiostro

L’appuntamento è per domenica 14 settembre. Due categorie in gara, premi per tutti i partecipanti e un obiettivo benefico: il torneo sostiene la scuola scacchi per non vedenti

Domenica 14 settembre, il Chiostro di viale Santuario 11 a Saronno ospiterà il “Grande Torneo Juniores” di scacchi, una competizione amatoriale dedicata ai giovani appassionati del gioco più strategico di sempre. L’iniziativa, organizzata da ScacchiSaronno con il patrocinio del Comune, punta a coinvolgere ragazze e ragazzi dai 6 ai 15 anni in una giornata all’insegna del divertimento e dell’intelligenza.

Due categorie in gara, premi per tutti

Il torneo è aperto a tutti i giovani juniores e prevede due fasce di età: la categoria “Primaria” (6-10 anni) e la categoria “Secondaria” (11-15 anni). La formula scelta è quella del sistema svizzero a 5 turni, con 15 minuti di riflessione per ogni partita.

Le iscrizioni si apriranno alle ore 14, mentre l’inizio del torneo è fissato per le 15. Le premiazioni si terranno alle 17.30. In palio ci saranno ricchi premi: coppe, medaglie, scacchiere, libri didattici e gadget firmati, compresi zaini e cappellini per veri appassionati.

Un torneo accessibile e con finalità inclusive

La quota d’iscrizione è di 10 euro, destinata come contributo solidale alla scuola scacchi per non vedenti, che viene promossa gratuitamente dal circolo organizzatore. L’iscrizione è consigliata in anticipo, contattando il referente Luigi al numero 371 1179430 o via email all’indirizzo scacchisaronnova@gmail.com.

L’evento ha anche un obiettivo didattico e sociale: far conoscere il gioco degli scacchi ai più piccoli e incentivare una pratica sportiva che sviluppa concentrazione, logica e fair play. Un’attenzione particolare sarà riservata anche al miglior piazzamento femminile, per valorizzare la partecipazione delle ragazze in una disciplina ancora spesso considerata a prevalenza maschile.

Il circolo ScacchiSaronno: scuola e passione

Il C.S.G. ScacchiSaronno, attivo in via Marconi 5, propone corsi per tutti i livelli, tornei tematici, incontri online e in presenza, oltre a un circolo vivace e inclusivo dove imparare e crescere con gli scacchi. Con eventi come questo torneo juniores, il gruppo rafforza il proprio impegno verso le nuove generazioni e la diffusione della cultura scacchistica sul territorio.