Varese News

Tempo Libero

Saronno

A Saronno la scuola comincia in musica: sabato in piazza Libertà il concerto “Back to school”

Sabato 13 settembre alle 19 la musica di giovani band del territorio e dei rapper dello Spazio Giovani Be Net 2 di Saronno. A chiudere l’evento sarà l’esibizione dei VAEVA

gruppo musicale Vaeva
Spettacoli

13 Settembre 2025

Una serata di musica e condivisione per celebrare insieme l’inizio dell’anno scolastico: è questo lo spirito di “Back to School“, l’evento promosso dal Comune di Saronno per sabato 13 settembre alle 19 in piazza Libertà.

Protagonisti della serata saranno giovani band del territorio e i rapper dello Spazio Giovani Be Net 2. A chiudere l’evento sarà l’esibizione dei VAEVA (nella foto), band indie-rock composta da cinque ragazzi ventenni: Sara (voce), Jacopo (batteria e voce), Edoardo (chitarra e voce), Gabriele (chitarra) e Michele (basso).

Nati vicino a Monza nel maggio 2022, i VAEVA hanno iniziato come cover band, per poi proporre brani inediti che parlano della loro generazione, tra passioni, disillusioni e voglia di esprimersi anche nel caos quotidiano. Il gruppo si è fatto conoscere suonando nelle strade e nei locali milanesi.

«Con “Back to School” vogliamo augurare un buon inizio a tutti gli studenti e a tutte le studentesse e alle loro famiglie, creando un momento di festa e di connessione per la nostra comunità» – spiega Maria Cornelia Proserpio, assessora alla Cultura e politiche educative del Comune di Saronno.

Sulla stessa linea Lucy Sasso, assessora ai Giovani: «Cogliamo l’occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico per dare più spazio e voce ai nostri giovani, che sono le vere sentinelle dei bisogni della nostra comunità. Siamo felici di valorizzare gli artisti locali e la loro passione per la musica».

Sul palco di piazza Libertà si alterneranno Sovversiva, Spazi Liberi, Statick i Rappers Be Net 2, in attesa del concerto conclusivo dei VAEVA.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato a venerdì 20 settembre.

“Back to School” si svolgerà in concomitanza con lo Sbaracco di fine estate, in programma il 12 e 13 settembre durante gli orari di apertura dei negozi del centro. Un’occasione per approfittare di offerte last minute proposte dai commercianti saronnesi.

10 Settembre 2025
di

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.