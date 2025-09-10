A Saronno la scuola comincia in musica: sabato in piazza Libertà il concerto “Back to school”

Sabato 13 settembre alle 19 la musica di giovani band del territorio e dei rapper dello Spazio Giovani Be Net 2 di Saronno. A chiudere l’evento sarà l’esibizione dei VAEVA

Una serata di musica e condivisione per celebrare insieme l’inizio dell’anno scolastico: è questo lo spirito di “Back to School“, l’evento promosso dal Comune di Saronno per sabato 13 settembre alle 19 in piazza Libertà.

Protagonisti della serata saranno giovani band del territorio e i rapper dello Spazio Giovani Be Net 2. A chiudere l’evento sarà l’esibizione dei VAEVA (nella foto), band indie-rock composta da cinque ragazzi ventenni: Sara (voce), Jacopo (batteria e voce), Edoardo (chitarra e voce), Gabriele (chitarra) e Michele (basso).

Nati vicino a Monza nel maggio 2022, i VAEVA hanno iniziato come cover band, per poi proporre brani inediti che parlano della loro generazione, tra passioni, disillusioni e voglia di esprimersi anche nel caos quotidiano. Il gruppo si è fatto conoscere suonando nelle strade e nei locali milanesi.

«Con “Back to School” vogliamo augurare un buon inizio a tutti gli studenti e a tutte le studentesse e alle loro famiglie, creando un momento di festa e di connessione per la nostra comunità» – spiega Maria Cornelia Proserpio, assessora alla Cultura e politiche educative del Comune di Saronno.

Sulla stessa linea Lucy Sasso, assessora ai Giovani: «Cogliamo l’occasione dell’inizio del nuovo anno scolastico per dare più spazio e voce ai nostri giovani, che sono le vere sentinelle dei bisogni della nostra comunità. Siamo felici di valorizzare gli artisti locali e la loro passione per la musica».

Sul palco di piazza Libertà si alterneranno Sovversiva, Spazi Liberi, Statick i Rappers Be Net 2, in attesa del concerto conclusivo dei VAEVA.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza. In caso di pioggia, l’evento sarà rimandato a venerdì 20 settembre.

“Back to School” si svolgerà in concomitanza con lo Sbaracco di fine estate, in programma il 12 e 13 settembre durante gli orari di apertura dei negozi del centro. Un’occasione per approfittare di offerte last minute proposte dai commercianti saronnesi.