A Saronno la rassegna “Incontri d’Autore” riparte con Laura Turuani e “Le schiacciate”

Il primo appuntamento è per venerdì 12 settembre con la psicologa e psicoterapeuta Laura Turuani che ha scritto un libro dedicato alle donne dai quaranta ai sessant’anni “schiacciate” tra lavoro, figli e genitori anziani

Riparte a Saronno la rassegna “Incontri d’autore 2025”, promossa dall’associazione culturale 21Zero47 con Mondadori Bookstore in collaborazione con Circle Bakery & Coffee Lounge. Un ciclo di appuntamenti che, da settembre a dicembre, porterà nella città autori e autrici della narrativa contemporanea per presentare i loro libri e dialogare con il pubblico in un contesto informale e accogliente.

Si comincia il 12 settembre con Laura Turuani

Il primo appuntamento è in programma per venerdì 12 settembre alle 18.30, al Circle di via Garibaldi 5. Protagonista dell’incontro sarà la dottoressa Laura Turuani – psicologa, psicoterapeuta e socia dell’Istituto Minotauro di Milano – che presenterà il suo libro “Le schiacciate. Come vivere al meglio dai quaranta ai sessant’anni tra lavoro, figli e genitori anziani“, edito da Solferino.

Un volume che affronta, con tono lucido e ironico, le difficoltà e le sfide delle donne “schiacciate” tra la cura dei genitori anziani, l’educazione dei figli adolescenti e le richieste del mondo del lavoro. Un racconto in cui tante lettrici potranno riconoscersi, tra fragilità, forza e senso pratico.

A dialogare con l’autrice saranno Mariassunta Miglino e Mariaelena Pellicciotta. L’ingresso è libero, con possibilità di prenotare un aperitivo al costo di 10 euro.

Tutti gli appuntamenti della rassegna

Ecco il calendario completo della seconda parte di “Incontri d’autore 2025”, sempre in via Garibaldi 5:

3 ottobre, ore 18.30 – “Un piano per rinascere” di Giuseppina Torre

24 ottobre, ore 18.30 – “Un milione di scale. Le ragazze della Rinascente” di Giacinta Cavagna di Gualdana

14 novembre, ore 18.00 – “Le stagioni della verità” di Lucia Tilde Ingrosso

12 dicembre, ore 18.00 – “La contessa va in crociera” di Francesco Muzzopappa

Tutti gli incontri sono a ingresso libero, con la possibilità di dialogare direttamente con gli scrittori e acquistare i libri da far autografare all’autore grazie alla collaborazione con Mondadori Bookstore.