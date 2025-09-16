Varese News

Tempo libero

A Sesto Calende “Una domenica al lago” con i cani da salvataggio

Dimostrazioni operative, avvicinamento all’acqua e momenti conviviali al Lido Okay di Lisanza con la World Organization Rescue Dog

Cani da salvataggio lisanza

Una giornata all’insegna dell’acqua, della sicurezza e della passione per i cani. Domenica 28 settembre Sesto Calende, nella frazione di Lisanza (via Angera 115), accoglierà Una domenica al lago, l’evento organizzato dalla World Organization Rescue Dog (Word) al Lido Okay e dedicato alle dimostrazioni operative dei cani da salvataggio.

Per chi vuole avvicinarsi al mondo del salvataggio, sarà possibile vivere l’esperienza dell’avvicinamento all’acqua già da sabato 27 settembre, previa prenotazione entro giovedì 25 al numero 351 7865402.

La giornata sarà anche un’occasione di convivialità: i partecipanti potranno pranzare insieme, prenotando il posto in anticipo. Un’occasione unica per combinare sicurezza, sport e amicizia a quattro zampe sulle rive del Lago Maggiore.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Settembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.