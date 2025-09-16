A Sesto Calende “Una domenica al lago” con i cani da salvataggio
Dimostrazioni operative, avvicinamento all’acqua e momenti conviviali al Lido Okay di Lisanza con la World Organization Rescue Dog
Una giornata all’insegna dell’acqua, della sicurezza e della passione per i cani. Domenica 28 settembre Sesto Calende, nella frazione di Lisanza (via Angera 115), accoglierà Una domenica al lago, l’evento organizzato dalla World Organization Rescue Dog (Word) al Lido Okay e dedicato alle dimostrazioni operative dei cani da salvataggio.
Per chi vuole avvicinarsi al mondo del salvataggio, sarà possibile vivere l’esperienza dell’avvicinamento all’acqua già da sabato 27 settembre, previa prenotazione entro giovedì 25 al numero 351 7865402.
La giornata sarà anche un’occasione di convivialità: i partecipanti potranno pranzare insieme, prenotando il posto in anticipo. Un’occasione unica per combinare sicurezza, sport e amicizia a quattro zampe sulle rive del Lago Maggiore.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Angelomarchione su Gioia varesina in Olanda: la squadra di "Anima" trionfa alla Color Guard 2025
Fabio Rocchi su "Mio figlio di 7 anni allontanato dall'oratorio di Gorla Maggiore perché musulmano"
fracode su Anche questa domenica si scende in piazza a Varese per la Palestina
Fabio Rocchi su Dal Pentagono a Tianjin: quando la guerra torna a chiamarsi guerra
lenny54 su Il Pd di Gallarate attacca Cassani: "Paladino della macchina propagandistica programmata dal governo Netanyahu"
bianca1977 su Varese si prepara a dire addio alla piscina di via Copelli: al suo posto si valuta un impianto per la pallavolo
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.