A Somma Lombardo i festeggiamenti in onore di San Coronato martire

Da sabato 30 una settimana di celebrazioni. Sabato la messa con il nuovo parroco, domenica il saluto a don Basilio

Somma Lombardo San Coronato martire

Somma Lombardo celebra San Coronato martire.
La celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Episcopale per la zona pastorale II di Varese, don Franco Gallivanone si è svolta nella chiesa di San Bernardino dove è custodito il santo.

A seguire la solenne processione, in occasione dell’anno giubilare, verso la chiesa prepositurale di Sant’Agnese, dove, il santo resterà esposto fino a sabato 6 settembre.
Alla processione hanno partecipato il corpo musicale “La Cittadina”, i sacerdoti di Somma Lombardo, la confraternita del Santissimo Sacramento e parecchi fedeli.

Tra le autorità civili erano presenti il vicesindaco di Somma Lombardo, Stefano Aliprandini, e il sindaco di Vizzola Ticino, Roberto Nerviani.

I festeggiamenti proseguiranno durante la settimana con diversi momenti di cultura.

Clou venerdì 5 settembre in basilica il concerto del coro e orchestra “Amadeus”.

Sabato 6 settembre alle ore 17.30 la santa messa in basilica presieduta dal nuovo parroco e prevosto don Paolo Fumagalli e la processione che riporterà il santo nella sua chiesa.

Domenica 7 settembre alle ore 10.00 la santa messa solenne di saluto a don Basilio Mascetti, seguirà all’antico portico di Mezzana il pranzo comunitario.

Don Paolo Fumagalli è il nuovo parroco di Somma Lombardo e Vizzola Ticino: «Inizio questo cammino con gioia e fiducia»

Pubblicato il 01 Settembre 2025
