A Somma Lombardo i festeggiamenti in onore di San Coronato martire
Da sabato 30 una settimana di celebrazioni. Sabato la messa con il nuovo parroco, domenica il saluto a don Basilio
Somma Lombardo celebra San Coronato martire.
La celebrazione Eucaristica presieduta dal Vicario Episcopale per la zona pastorale II di Varese, don Franco Gallivanone si è svolta nella chiesa di San Bernardino dove è custodito il santo.
A seguire la solenne processione, in occasione dell’anno giubilare, verso la chiesa prepositurale di Sant’Agnese, dove, il santo resterà esposto fino a sabato 6 settembre.
Alla processione hanno partecipato il corpo musicale “La Cittadina”, i sacerdoti di Somma Lombardo, la confraternita del Santissimo Sacramento e parecchi fedeli.
Tra le autorità civili erano presenti il vicesindaco di Somma Lombardo, Stefano Aliprandini, e il sindaco di Vizzola Ticino, Roberto Nerviani.
I festeggiamenti proseguiranno durante la settimana con diversi momenti di cultura.
Clou venerdì 5 settembre in basilica il concerto del coro e orchestra “Amadeus”.
Sabato 6 settembre alle ore 17.30 la santa messa in basilica presieduta dal nuovo parroco e prevosto don Paolo Fumagalli e la processione che riporterà il santo nella sua chiesa.
Domenica 7 settembre alle ore 10.00 la santa messa solenne di saluto a don Basilio Mascetti, seguirà all’antico portico di Mezzana il pranzo comunitario.
Don Paolo Fumagalli è il nuovo parroco di Somma Lombardo e Vizzola Ticino: «Inizio questo cammino con gioia e fiducia»
