A Somma Lombardo inaugurato un nuovo punto di ricarica e-bike
Inaugurato sabato 20 settembre un servizio che promuove la mobilità sostenibile nel Parco del Ticino. Il progetto fa parte di Varese doyoubike?
Sabato 20 settembre a Somma Lombardo è stato inaugurato un nuovo punto di ricarica per e-bike in piazza Scipione, un’iniziativa che segna un passo importante verso la promozione della mobilità sostenibile nel Parco del Ticino, un’area caratterizzata dalla più grande estensione boschiva del territorio.
L’inaugurazione è stata accompagnata da un bike tour gratuito, organizzato da guide certificate, che ha condotto i partecipanti dal centro di Somma Lombardo fino al suggestivo Panperduto, un itinerario che ha permesso di esplorare le bellezze naturali del Parco.
Il progetto fa parte di Varese doyoubike?, un’iniziativa che evidenzia come la collaborazione tra istituzioni e associazioni locali possa portare a risultati concreti. Silvia Bernini, consigliere comunale di Somma Lombardo, ha dichiarato: “La collaborazione tra il Parco del Ticino, i Comuni, la Provincia di Varese e la Camera di Commercio è fondamentale per la crescita del nostro territorio. Il lavoro di squadra è la chiave per il successo di questo progetto.”
L’inaugurazione ha visto la partecipazione degli assessori comunali Edoardo Piantanida e Francesco Calò, che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento e supportato l’iniziativa.
