A Ternate la mostra di Mario da Corgeno chiude la Festa di Santa Maria

Con l’inaugurazione della mostra Le scorie dell’anima liberano il fascino della bellezza, a Ternate si conclude l’edizione 2025 della Festa di Santa Maria: la rassegna organizzata dall’associazione culturale Trinate Nova, che nei giorni scorsi ha animato il paese con esibizioni, un concerto in omaggio a Mina e momenti spirituali.

L’esposizione sarà dedicata alle opere di Mario da Corgeno e si potrà visitare a Villa Leonardi (in Piazza Libertà). L’inaugurazione è fissata per domenica 21 settembre alle 16:00. Al termine della cerimonia, ci si potrà fermare per un aperitivo aperto al pubblico.

La mostra resterà aperta fino al 5 ottobre, da lunedì a sabato dalle 17:00 alle 19:00 e la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.