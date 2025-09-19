A Varese al via la 20ª mostra-concorso di modellismo statico del club “Asso di Spade”
L'esposizione è allestita alla Kolbe in viale Aguggiari
Il club di modellismo “Asso di Spade” – IPMS Varese porta a Varese la 20ª edizione della mostra-concorso di modellismo statico, in programma sabato 20 settembre 2025.
L’evento, diventato ormai un appuntamento di riferimento per appassionati e collezionisti, si svolgerà presso la Sala Polifunzionale della Parrocchia San Massimiliano Kolbe, in viale Aguggiari 140.
I partecipanti potranno consegnare i propri modelli nelle seguenti giornate e fasce orarie: venerdì 19 settembre dalle ore 18:00 alle 21:00; sabato 20 settembre dalle ore 8:30 alle 11:00
Eventuali consegne in momenti differenti potranno essere concordate direttamente con gli organizzatori.
Con la 20ª edizione, il club “Asso di Spade” celebra una lunga tradizione di passione, cura del dettaglio e valorizzazione dell’arte del modellismo statico. Come sottolineano i promotori, la mostra-concorso rappresenta non solo un’occasione di confronto tra modellisti, ma anche un momento aperto alla cittadinanza per avvicinarsi a questo mondo creativo.
Per il regolamento completo e tutte le informazioni utili, è disponibile la pagina ufficiale del club.
La mostra è aperta dalle 9 alle 18.30 di domenica.
Gli organizzatori concludono con un invito: «Non vediamo l’ora di accogliervi e di condividere insieme questa nuova edizione della mostra».
