A Varese l’incontro “Storia e diritto per una soluzione giusta in Palestina”

Un importante appuntamento di riflessione e approfondimento sulla complessa situazione in Palestina è in programma a Varese. Mercoledì 1° ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, in Via L. Papi 7 (quartiere Sant’Ambrogio), si terrà l’incontro dal titolo “storia e diritto per una soluzione giusta in palestina”.

L’evento è organizzato a cura del Comitato Varesino per la Palestina, attivo sul territorio dal 2002 con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sulla condizione del popolo palestinese.

Gli interventi e i temi

L’incontro vedrà la partecipazione di due relatori di spicco, che affronteranno il tema da prospettive diverse ma complementari:

Ugo Giannangeli , avvocato penalista e membro dei GAP (Giuristi Avvocati per la Palestina), interverrà sul tema “dalla difesa dei diritti umani alla criminalizzazione dei difensori” . Il suo contributo si concentrerà presumibilmente sugli aspetti legali e sulle difficoltà incontrate da chi si impegna nella tutela dei diritti umani in contesti di conflitto.

, avvocato penalista e membro dei GAP (Giuristi Avvocati per la Palestina), interverrà sul tema . Il suo contributo si concentrerà presumibilmente sugli aspetti legali e sulle difficoltà incontrate da chi si impegna nella tutela dei diritti umani in contesti di conflitto. Federico Lastaria, già del Politecnico di Milano e cooperante con Università Palestinesi, presenterà un intervento intitolato “verso un progetto di decolonizzazione”. La sua analisi offrirà una visione più ampia e storica, focalizzata sulla necessità di un percorso che porti a una decolonizzazione effettiva del territorio.

Entrambi i relatori sono anche coautori del testo “Palestina. Pulizia etnica e Resistenza”, edito da Zambon, a conferma della loro profonda conoscenza della materia.

L’iniziativa si propone come un’occasione per la cittadinanza di Varese per comprendere meglio le dinamiche storiche e giuridiche che sono alla base della ricerca di una soluzione equa e duratura in Palestina. .