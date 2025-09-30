Varese
A Varese l’incontro “Storia e diritto per una soluzione giusta in Palestina”
Mercoledì 1° ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium San Giovanni Bosco l’evento organizzato dal Comitato Varesino per la Palestina
Un importante appuntamento di riflessione e approfondimento sulla complessa situazione in Palestina è in programma a Varese. Mercoledì 1° ottobre alle ore 18, presso l’Auditorium San Giovanni Bosco, in Via L. Papi 7 (quartiere Sant’Ambrogio), si terrà l’incontro dal titolo “storia e diritto per una soluzione giusta in palestina”.
L’evento è organizzato a cura del Comitato Varesino per la Palestina, attivo sul territorio dal 2002 con l’obiettivo di diffondere la consapevolezza sulla condizione del popolo palestinese.
Gli interventi e i temi
L’incontro vedrà la partecipazione di due relatori di spicco, che affronteranno il tema da prospettive diverse ma complementari:
- Ugo Giannangeli, avvocato penalista e membro dei GAP (Giuristi Avvocati per la Palestina), interverrà sul tema “dalla difesa dei diritti umani alla criminalizzazione dei difensori”. Il suo contributo si concentrerà presumibilmente sugli aspetti legali e sulle difficoltà incontrate da chi si impegna nella tutela dei diritti umani in contesti di conflitto.
- Federico Lastaria, già del Politecnico di Milano e cooperante con Università Palestinesi, presenterà un intervento intitolato “verso un progetto di decolonizzazione”. La sua analisi offrirà una visione più ampia e storica, focalizzata sulla necessità di un percorso che porti a una decolonizzazione effettiva del territorio.
Entrambi i relatori sono anche coautori del testo “Palestina. Pulizia etnica e Resistenza”, edito da Zambon, a conferma della loro profonda conoscenza della materia.
L’iniziativa si propone come un’occasione per la cittadinanza di Varese per comprendere meglio le dinamiche storiche e giuridiche che sono alla base della ricerca di una soluzione equa e duratura in Palestina. .