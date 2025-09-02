A Varese si corre il Gran Premio tra tagli, ritardi e bando contestato. Borghi: “Così l’ippodromo muore”

Mercoledì 3 settembre si correrà il Premio Ermolli e sabato il Gran Premio Città di Varese, due grandi classiche per il galoppo varesino, ma la vera ragione della convocazione della conferenza stampa da parte della famiglia Borghi, azionista di maggioranza della Svicc (Società varesina incremento corse cavalli), è un’altra, anzi, sono altre due. La prima è parlare del destino dell’ippodromo delle Bettole a meno di due settimane della scadenza del bando del Comune di Varese, proprietario della struttura, per assegnare la nuova convenzione; la seconda è la presentazione di un nuovo sponsor per il Gran Premio. Si tratta di Cfo (Core Financial Organization) advisory del gruppo multinazionale Ecoresystem che ha sede a Lugano.

LUCI E OMBRE ALLE BETTOLE

Dalla terrazza che da anni raduna ospiti anche internazionali, la fotografia è duplice. Da un lato “Le Bettole” restano, per i Borghi, una “bomboniera”: piste d’erba e sabbia curate come poche in Italia, pubblico fedele e scommesse sul campo che nelle serate estive arrivano a 40 mila euro, numeri superiori a diversi ippodromi italiani. Dall’altro, pesano giornate tagliate (incluso dicembre), premi ridotti, ritardi nei pagamenti (“abbiamo ricevuto il 20% a fine luglio su corse iniziate a gennaio”) e soprattutto l’assenza di risorse per comunicare: “Con 9 milioni l’anno spesi per una TV che non fa audience si potrebbero fare cose straordinarie; così è impossibile” dice Guido Borghi presidente della Svicc.

(nella foto da sinistra: Guido Borghi e Orazio Cucinotta fondatore di

IL BANDO COMUNALE

Il nodo immediato è il bando comunale in scadenza a metà settembre. Sia Guido Borghi che il consigliere delegato Giovanni Borghi, lo contestano perché attribuirebbe poco peso alla componente ippica e stima lavori per circa 4 milioni “senza contraddittorio”: “Sono entrati qui, hanno guardato quattro cose, mentre qui ci sono tremila cose da vedere e considerare” ribadisce il presidente della Svicc.

Sul bando pende un ricorso al TAR con discussione indicata attorno al 18–19 settembre. “Parteciperemo comunque – dicono i Borghi– ma chiediamo che siano rispettati i contratti: proroghe Covid, formule legate agli investimenti”. Poi c’è il capitolo investimenti: illuminazione e cabina elettrica rifatte lo scorso anno per circa 1 milione e oltre 1,5 milioni immessi personalmente dagli azionisti per tenere in vita la società. “Se al 31 dicembre subentrasse un altro gestore, quegli investimenti vanno riconosciuti. Non si può regalare tutto al Comune”.

IL CENTRO DI ALLENAMENTO

Sul campo, i numeri sono rivendicati con orgoglio (“a Varese si scommette bene”), ma il sistema complessivo del galoppo italiano resta fragile: “Merano fa 4 mila euro a giornata, Napoli 800. Noi dieci volte tanto in una sera, eppure ci restano briciole”. E c’è il fronte, spinoso, del centro d’allenamento: “Castelverde oggi non è sostenibile: canone da 200 mila euro l’anno, nessuna remunerazione come centro. Senza un polo d’allenamento adeguato il galoppo non garantisce partenti e spettacolo” sottolinea il presidente della Svicc.

LE GIORNATE DA RECUPERARE

La famiglia Borghi annuncia la volontà di recuperare le due giornate perse e di vedersi riconosciute le 14 giornate milanesi ospitate a Varese quando San Siro era inagibile. Vedersi riconoscere quei crediti è un passo importante ma il segnale positivo della giornata è il nuovo sponsor, Cfo–Core Financial Organization, advisory del gruppo Ecoresystem che dà il segnale di un possibile rilancio “sposando” il Città di Varese con l’idea di riportare il pubblico giovane e la città dentro l’ippodromo.

“Questo ippodromo ha potenzialità enormi – ha detto Orazio Cucinotta advisor e fondatore di Core Financial Organization – ma vanno rimesse in moto con regole chiare, premi dignitosi e comunicazione vera”.

CORREVA L’ANNO 1952

Intanto, la memoria corre al 1952, quando il Gran Premio finì in prima pagina sulla Gazzetta e Luigi Gianoli scrisse che Le Bettole “avrebbero vissuto la più grande giornata della loro storia”, nonostante la pioggia. Oggi la pioggia è burocrazia, risorse scarse e tempi incerti. La pista però c’è, ed è in condizioni eccellenti. Ora la volata decisiva si corre fuori dal tondino.