A Vedano Olona i nonni sfilano in passerella con l’associazione “Non Solo Moda”
Alla RSA Fondazione Poretti e Magnani un pomeriggio di emozioni e bellezza: modelle e ospiti fianco a fianco per dire no al bullismo e alla solitudine
Un pomeriggio di sorrisi, applausi e commozione quello vissuto sabato 27 settembre alla RSA Fondazione A. Poretti e A. Magnani Onlus di Vedano Olona. L’associazione Non Solo Moda di Gerenzano, guidata dalla presidente Valentina Giacalone, ha organizzato una sfilata che ha visto protagoniste non solo le modelle del gruppo – Angela, Giusy, Noemi e la stessa Valentina – ma anche gli ospiti della struttura, che hanno accettato con entusiasmo di scendere in passerella.
Il pubblico ha applaudito la loro partecipazione, sottolineando il significato profondo dell’iniziativa: trasformare la moda in un linguaggio universale capace di restituire dignità, visibilità e gioia anche a chi spesso vive situazioni di fragilità e solitudine.
Durante il pomeriggio, Valentina Giacalone ha condiviso la sua storia personale, raccontando come la passione per la moda sia nata osservando la madre cucire e come questa passione sia stata messa alla prova dal bullismo e dal cyberbullismo. Un’esperienza dolorosa che oggi diventa testimonianza e impegno: «Le cicatrici possono diventare ricami, il dolore può trasformarsi in colore, forma, luce – ha detto–. Guardando negli occhi delle persone anziane, ho riconosciuto la stessa ferita della solitudine. Ma ho visto anche la forza di sentirsi di nuovo visti, amati, rispettati. Io ci credo ancora: che ogni vita, a qualsiasi età, possa diventare un’opera d’arte».
L’associazione porta avanti infatti campagne di sensibilizzazione contro il bullismo e l’emarginazione, con l’obiettivo di valorizzare la dignità delle persone, giovani e anziane.
Un ringraziamento speciale è andato alla Fondazione, al presidente Luciano Battistella, al direttore Marco Bertani, alle educatrici Ilaria Scariot e Laura Ferro, al personale e ai volontari, oltre ai fotografi Claudio Calzavara e Oscar Novello. «Accompagnare i nonni in passerella – ha concluso Giacalone – è stato un privilegio e un’esperienza che resterà nel cuore di tutti noi».
