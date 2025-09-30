Vergiate
A Vergiate una serata sul “Cantico di frate Sole”, dove la preghiera diventa poesia e impegno per l’ambiente
Docenti e studenti protagonisti dell’evento organizzato dal Circolo Laudato Si’ Cherit. Appuntamento sabato 4 ottobre alla chiesa di Vergiate
Sabato 4 ottobre la chiesa parrocchiale di Vergiate ospita l’incontro Il Cantico di frate Sole tra preghiera, poesia e azione, promosso dal Circolo Laudato Si’ Cherit di Vergiate, parte del Movimento Laudato Si’: il movimento cattolico mondiale per il clima. La serata si inserisce nel percorso del Tempo del Creato 2025: una serie di iniziative per riflettere sui temi della tutela dell’ambiente.
L’evento mette in dialogo fede e poesia, ma invita i partecipanti a riflettere sull’importanza di fare la propria parte per la difesa dell’ambiente. Il cantico di san Francesco d’Assisi diventa così un punto di partenza su cui costruire un impegno civile più consapevole. «Un tema universale – spiegano gli organizzatori -, che non è riservato solo ai cristiani».
Il programma della serata
La giornata si apre alle 18:30 con la Messa. Alle 20:30, dopo i saluti introduttivi a cura del Circolo Laudato Si’ Cherit, cominciano i due momenti di approfondimento dedicati alla composizione di san Francesco d’Assisi.
Nel corso della serata, la professoressa Sandra Carraro, docente di lettere al liceo scientifico “L. Da Vinci” di Gallarate racconta la storia del cantico. Subito dopo, gli alunni e i docenti della Scuola secondaria di primo grado “Don L. Milani” di Vergiate presentano una riflessione sulle relazioni tra il cantico di frate Sole e l’Agenda 2030. La serata si conclude con un momento di preghiera.