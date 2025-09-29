A Viggiù musica e spiritualità con il Concerto per il Giubileo

Sabato 4 ottobre alle 20,45 nella chiesa parrocchiale Massimiliano Legnaro e Matteo Magistrali dirigeranno il concerto della Filarmonica Saltriese e del Coro Pieve del Seprio

Musica e spiritualità per celebrare il Giubileo. L’evento si terrà sabato 4 ottobre nella chiesa parrocchiale di Viggiù, con inizio alle 20,45.

Promossa dalla Filarmonica Saltriese in collaborazione con il Coro Pieve del Seprio, la serata avrà come protagonista la celebre “Missa Brevis” di Jacob de Haan, composizione per coro e orchestra a fiato capace di fondere sonorità moderne con il respiro della sacralità, dando vita a un dialogo intenso tra musica e parola.

A guidare i due complessi saranno il M° Massimiliano Legnaro, alla direzione della Filarmonica Saltriese, e il M° Matteo Magistrali, alla guida del Coro Pieve del Seprio. Insieme offriranno al pubblico un’interpretazione coinvolgente, capace di trasmettere emozione e spiritualità, in una cornice suggestiva che amplificherà la forza dell’esperienza musicale.

L’ingresso è libero e l’invito è rivolto a tutta la cittadinanza.