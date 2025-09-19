A Villa Guardia torna “L’Isola che c’è”, un fine settimana tra benessere e sostenibilità

Sabato 20 e domenica 21 settembre al parco di via Varesina 120 espositori con proposte di artigianato, cibo genuino e bio, operatori del benessere e realtà solidali e attente all’ambiente, e più di 50 attività per grandi e piccoli

Sabato 20 e domenica 21 settembre torna a Villa Guardia, nel Comasco, la fiera “L’isola che c’è”, ventesima edizione della storica rassegna delle economie solidali, del benessere e della sostenibilità.

Nel parco comunale di via Varesina 51 si potranno trovare prodotti di artigianato, cibo genuino e biologico, operatori del benessere e realtà solidali e attente all’ambiente, con più di 120 espositori. In programma anche 50 attività: laboratori per bambini, famiglie e adulti, conferenze e incontri, spettacoli e concerti.

La fiera promuove da sempre, ma quest’anno in particolare, un messaggio di pace, fondamentale alla luce della situazione internazionale ma anche per mettere in relazione le varie realtà del territorio comasco con un’economia sostenibile.

Sabato 20 settembre l’evento inizierà alle 10 del mattino e finirà alle 20. Domenica 21 invece la fiera inizierà alle 9 del mattino e si concluderà in serata con un flashmob che percorrerà tutta l’area espositiva.

Il biglietto è gratuito per bambini inferiori ai 14 anni, persone con disabilità e diventa gratuito per tutti dopo le 19,30. Inoltre, il biglietto della fiera è valido per entrambi i giorni.

Qui il link per leggere e scaricare il programma dettagliato