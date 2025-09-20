Varese News

A8 Milano-Varese: chiuso per una notte il tratto Castellanza – Busto Arsizio in direzione Nord

L'iniziativa per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di martedì 23 alle 5:00 di mercoledì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Castellanza e Busto Arsizio, verso Varese.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Castellanza, percorrere la viabilità ordinaria: SS527, SS33, SS336 ed entrare in A8 allo svincolo di Busto Arsizio.

Pubblicato il 20 Settembre 2025
