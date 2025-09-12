Accoltellò due persone dopo una lite in auto, ricercato arrestato al confine con la Svizzera
L'uomo aveva aggredito due stranieri con un coltello a serramanico nel Maceratese. È stato intercettato a Ponte Chiasso mentre rientrava a piedi dal Ticino
Il personale del Settore Polizia di Frontiera di Como-Ponte Chiasso, lo scorso 27 agosto, ha proceduto all’arresto di un 41enne italiano residente nel maceratese. Il 41enne, proveniente a piedi dalla Svizzera, è stato fermato per un controllo di polizia dagli agenti, poco dopo essere giunto in Italia. Dalle verifiche documentali, è risultato colpito da ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere per i reati di lesioni aggravate dalla recidiva, futili motivi e con uso delle armi.
L’attività di indagine condotta da personale della Stazione Carabinieri di Morrovalle (MC) ha permesso di individuare il 41enne come responsabile del ferimento di due cittadini pakistani a seguito di un litigio per futili motivi avvenuto a fine luglio e legati ad una errata manovra stradale in un parcheggio antistante il centro commerciale di Trodica di Morrovalle. Nella circostanza l’uomo brandendo un coltello a serramanico con lama di 10 cm, colpì violentemente i due stranieri più volte causando a entrambi lesioni con ferite giudicate guaribili in 45 e 15 giorni. Il 41enne è stato associato alla Casa Circondariale di Como “Il Bassone” a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
