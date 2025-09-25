Achille Polonara si prepara al trapianto di midollo per sconfiggere la leucemia

Anche se con un giorno di ritardo, Achille Polonara si appresta nelle prossime ore a sottoporsi a un trapianto di midollo per sconfiggere la leucemia che lo ha colpito.

Il giocatore di basket, grande protagonista a Varese nella squadra che nel 2013, arrivò alle semifinali scudetto e alla finale di Coppa Italia. L’ala classe 1991, che in estate ha firmato con la Dinamo Sassari, ha scoperto di avere la leucemia a giugno ma nel 2023 aveva già sconfitto un cancro testicolare.

“Achi” ha mandato un messaggio prima del trapianto dai suoi canali sociale: «Grazie per tutto il supporto e l’affetto che mi state dimostrando. Non vedo l’ora di affrontare questo trapianto. Ci vediamo presto sul campo».