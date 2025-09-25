Varese News

Achille Polonara si prepara al trapianto di midollo per sconfiggere la leucemia

Il cestista classe 1991 ha mandato un messaggio via social: "Grazie per tutto il supporto e l’affetto che mi state dimostrando. Non vedo l’ora di affrontare questo trapianto. Ci vediamo presto sul campo"

achille polonara italia basket europei 2022

Anche se con un giorno di ritardo, Achille Polonara si appresta nelle prossime ore a sottoporsi a un trapianto di midollo per sconfiggere la leucemia che lo ha colpito.

Il giocatore di basket, grande protagonista a Varese nella squadra che nel 2013, arrivò alle semifinali scudetto e alla finale di Coppa Italia. L’ala classe 1991, che in estate ha firmato con la Dinamo Sassari, ha scoperto di avere la leucemia a giugno ma nel 2023 aveva già sconfitto un cancro testicolare.

“Achi” ha mandato un messaggio prima del trapianto dai suoi canali sociale: «Grazie per tutto il supporto e l’affetto che mi state dimostrando. Non vedo l’ora di affrontare questo trapianto. Ci vediamo presto sul campo».

Polonara ricoverato a Bologna: “Ha la leucemia mieloide”

Pubblicato il 25 Settembre 2025
