Achille Polonara si prepara al trapianto di midollo per sconfiggere la leucemia
Il cestista classe 1991 ha mandato un messaggio via social: "Grazie per tutto il supporto e l’affetto che mi state dimostrando. Non vedo l’ora di affrontare questo trapianto. Ci vediamo presto sul campo"
Anche se con un giorno di ritardo, Achille Polonara si appresta nelle prossime ore a sottoporsi a un trapianto di midollo per sconfiggere la leucemia che lo ha colpito.
Il giocatore di basket, grande protagonista a Varese nella squadra che nel 2013, arrivò alle semifinali scudetto e alla finale di Coppa Italia. L’ala classe 1991, che in estate ha firmato con la Dinamo Sassari, ha scoperto di avere la leucemia a giugno ma nel 2023 aveva già sconfitto un cancro testicolare.
“Achi” ha mandato un messaggio prima del trapianto dai suoi canali sociale: «Grazie per tutto il supporto e l’affetto che mi state dimostrando. Non vedo l’ora di affrontare questo trapianto. Ci vediamo presto sul campo».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Felice su Come sarà lo sciopero dei trasporti di lunedì 22 settembre
ccerfo su Decidere bene nell’era del rumore. Da New York a Varese: che cosa impariamo dalla vita (compressa) dei leader
lucausa744 su Duemila sacchi di rifiuti abbandonati in un anno, il sindaco di Brenta Ballardin: “Con la nuova legge stop all’impunità”
Nabanita Das su Una medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Fisica per il Liceo Scientifico
Giorgio Moroni su Stie replica alle critiche per i trasporti degli studenti: "Pronti a valutare i rimborsi ma ci sono carenze e difficoltà"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.