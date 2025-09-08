Varese News

Acque internazionali per la Rari Nantes di Saronno, tra le squadre italiane ai Campionati di Singapore

La Rari Nantes Saronno è tra le squadre italiane che ha partecipato, schierando 6 nuotatori tra le corsie dell’Arena World Aquatics

Dal 26 luglio al 22 agosto si sono svolti i World Aquatics Championships a Singapore, la massima competizione mondiale per le discipline di nuoto, nuoto in acque libere, nuoto artistico, tuffi e pallanuoto. La Rari Nantes Saronno è tra le squadre italiane che ha partecipato, schierando 6 nuotatori tra le corsie dell’Arena World Aquatics e dell’OCBC Aquatic Centre di Singapore, sedi dell’evento.

L’esperto Maurizio Massoni, ultimo anno della categoria M70, ha gareggiato nei 100, 200 e 400 SL confermando i tempi registrati a giugno durante i Campionati Italiani. Per la prima volta ad un evento internazionale Master, accompagnati dall’allenatore Malco Massoni, Gabriele De Rosa e Massimiliano Oranges hanno gareggiato nei 50 SL e 100 Farfalla, Dennis Motta nei 50SL e 50 Dorso, Roberto Romeo nei 50 SL e 50 Rana.

I 4 atleti M25 hanno gareggiato anche in due staffette M100, quella Stile Libero e quella Mista. Buoni riscontri cronometrici e un buon piazzamento per le staffette che si sono classificate rispettivamente in 12ma posizione (SL) e 15ma posizione (Mista) nel ranking mondiale.

«Esperienza molto positiva, l’atmosfera coinvolgente ha reso l’esperienza unica e straordinaria – dicono i responsabili della squadra – Lo spirito Master ha favorito il contatto con atleti di altre nazionalità, con scambi di cuffie e magliette per ricordare con gioia l’esperienza vissuta».

Pubblicato il 08 Settembre 2025
