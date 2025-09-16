Ad Albizzate torna la camminata solidale con due giorni di musica e cabaret: i fondi al pronto soccorso

Due giorni all’insegna della solidarietà e della comunità: il 20 e 21 settembre ad Albizzate torna “Cuore e Cura: dove la vita e la speranza s’incontrano”, iniziativa organizzata dal comitato Camminiamo Insieme per raccogliere fondi da destinare al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese.

Un comitato nato dal dolore, cresciuto nella solidarietà

L’evento è promosso dal gruppo Camminiamo Insieme, nato dopo la perdita di una persona cara e trasformatosi in un comitato che ha come obiettivo la solidarietà concreta. Già nel 2023, durante l’evento “Camminando con Chiara”, furono raccolti 8.900 euro per l’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Ora l’impegno continua con una nuova finalità benefica.

«Organizziamo eventi di raccolta fondi, campagne di sensibilizzazione e collaborazioni con altre realtà benefiche» spiegano dal comitato. L’obiettivo di quest’anno è chiaro: supportare il Pronto Soccorso varesino, struttura fondamentale per tutta la comunità.

Il programma del 20 e 21: tra sport, musica, moda e dolci

La manifestazione si aprirà sabato 20 settembre alle 21 con il DJ set “Musica da PANICO” sul palco dell’area feste di Piazza IV Novembre.

Il cuore dell’evento sarà però domenica 21 settembre, con una ricca giornata:

Ore 08.30: apertura iscrizioni alla camminata non competitiva di 5 km per le vie del paese. Ad accompagnare sarà un albizzatese DOC, Stefano Chiodaroli.

Ore 09.15: riscaldamento con Francesco, personal trainer della palestra Spazio-Tempo

Ore 10.00: partenza della camminata, con accoglienza speciale all’arrivo da parte di un supereroe

A seguire: pranzo sotto il tendone degli Alpini e la tradizionale Asta delle torte della nonna, dove una dolce sorpresa attende chi si aggiudicherà la torta più contesa

Ore 15.00: spettacolo di cabaret in Sala Piotti con Beppe Altissimi, comico di Zelig. A seguire sfilata di moda “Albizzate Carpet” nel cortile nobile del Comune, in collaborazione con Milena Moroni Abbigliamento

Durante tutta la giornata ci sarà intrattenimento per i più piccoli: truccabimbi, zucchero filato, pop-corn e tanti giochi.

Il sostegno del Comune e delle realtà del territorio

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Comune di Albizzate, di Regione Lombardia e il supporto di molte associazioni locali. Forte anche il sostegno del sindaco Mirko Zorzo, che ha dichiarato: «Desidero esprimere la mia più sincera gratitudine e ammirazione per l’ottima iniziativa promossa da Camminiamo Insieme. Il vostro impegno contribuisce significativamente al benessere della nostra comunità. L’amministrazione è orgogliosa di collaborare con associazioni come la vostra».