Addii e nuovi incarichi per quattro ufficiali del Comando provinciale dei carabinieri di Varese

Sono in vista movimenti all’interno del Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese: quattro ufficiali lasciano la provincia per assumere nuovi incarichi in altri territori.

Il Tenente Colonnello Pirrera verso Palermo

Dopo cinque anni alla guida del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Varese, il Tenente Colonnello David Pirrera saluta la Lombardia per assumere un nuovo incarico a Palermo, al Reparto Comando della Legione Carabinieri “Sicilia”.

Durante il suo comando a Varese sono state condotte numerose indagini coordinate dalle Procure di Varese, Busto Arsizio e dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano. Tra le più rilevanti, l’operazione “Hydra”, svolta in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Milano, che ha portato all’arresto di 11 persone legate alla criminalità organizzata per reati come associazione mafiosa, estorsioni, traffico di armi e stupefacenti, riciclaggio. Di rilievo anche l’indagine “7 Laghi”, che ha permesso di scoprire un’organizzazione dedita all’acquisizione illecita di dati riservati conservati in banche dati strategiche nazionali.

Il Maggiore Suriano a Chioggia

Anche il Maggiore Fortunato Suriano, Comandante della Compagnia di Saronno, lascia la provincia dopo cinque anni di servizio per andare a dirigere la Compagnia Carabinieri di Chioggia Sottomarina.

Nel suo periodo di comando si è distinto per l’intensa attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di droga nelle aree boschive del saronnese, fenomeno particolarmente radicato nel territorio.

Nuovi incarichi anche per Galesi e Medda

Dopo tre anni, il Capitano Giorgio Galesi lascia il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese. Assumerà il comando della Compagnia Carabinieri di Vigevano, in provincia di Pavia.

Anche il Tenente Francesco Medda, alla guida della Tenenza di Tradate da quattro anni, si trasferisce in Toscana per comandare la Compagnia di Piombino, in provincia di Livorno.

Entrambi si sono distinti per il lavoro di controllo del territorio e contrasto ai reati contro il patrimonio e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Una nuova fase per il Comando Provinciale

Questi cambi al vertice rappresentano una fase di rinnovamento per il Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese. Gli ufficiali in partenza lasciano un’eredità fatta di competenza, presenza sul territorio e risultati concreti nel contrasto alla criminalità.